Programa da UFPA oferece cursos para promoção de empregabilidade da comunidadeLGBTI+

O Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará (ICJ/UFPA) está com inscrições abertas para o curso de “Ações Inclusivas e Mercado de Trabalho”. O intuito é preparar pessoas que se identificam como LGBTI+ para o mercado de trabalho, com a elaboração de currículos e marketing pessoal, e o encaminhamento para instituições parceiras e cursos profissionalizantes.

A iniciativa é alusiva ao Mês do Orgulho LGBTI+ e o curso, que contará com certificação, será ministrado no dia 23 de junho às 9h, no Auditório José Vicente, localizado no ICJ, Campus Profissional. Os interessados podem se inscrever de forma gratuita através da Página do Evento.

Ao longo da história, pessoas com sexualidade ou identidade de gênero dissidentes têm enfrentado discriminação, violência e falta de respeito nos ambientes de trabalho, o que prejudica suas oportunidades de ingresso e permanência nesses espaços. Com o objetivo de superar esses desafios, o Programa de Formação e Empregabilidade LGBTI+ tem empreendido uma série de iniciativas e parcerias visando preparar as pessoas LGBTI+ para o mercado de trabalho, fornecendo certificações e promovendo diálogo com as empresas e seus colaboradores.

“Nós, do Programa de Formação e Empregabilidade LGBTI+, sabemos que estas pessoas, especialmente pessoas trans e travestis, são menos empregadas em trabalhos formais no Brasil. Nosso objetivo é estimular os processos de formação e dialogar sobre diversidade e inclusão com as empresas para propor essa empregabilidade e o respeito para todas as pessoas que se identificam com a sigla LGBTQI+”, informa Luanna Tomaz, coordenadora do programa.

O evento tem o apoio da Organização Internacional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da ONG Olivia, do Instituto Mais Diversidade e do Assaí Atacadista.

Programa de Formação e Empregabilidade LGBTI+

O programa realiza uma série de ações afirmativas para pessoas LGBTI+ dentro da UFPA, em cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, e cursos técnicos e profissionalizantes para a comunidade de fora dos muros. Uma das iniciativas ofertadas em 2023 é a realização do Censo Trans Pará, com o objetivo de documentar a situação de emprego, renda e trabalho de pessoas transexuais e travestis no Pará. Essa coleta de dados pode ser utilizada em ações futuras para pensar políticas públicas, pesquisas e/ou projetos de extensão relacionados à temática no estado.

Serviço

Curso “Ações Inclusivas e Mercado de Trabalho"

Data: 23 de junho

Hora: A partir das 9h

Local: Auditório José Vicente, localizado no ICJ, Campus Profissional

