Em três meses mais de 500 crianças receberam atendimento para covid-19 no Pará

A Policlínica Metropolitana do Pará já prestou atendimento a mais de 700 crianças no período de maio a julho deste ano. Do total, 525 (73%) foram de atendimentos no programa “Triagem Pós-Covid-Infantil”, que oferece consultas especializadas destinadas ao tratamento de sequelas deixadas pela covid-19 a pacientes com até 13 anos de idade. Diferente do que muitos pensam, a doença do coronavírus não afeta apenas adultos.

“Embora as crianças tenham menos sintomas do que os adultos e fique mais difícil identificar quais delas adquiriram a covid-19, os pequenos também são muito afetados pela pandemia. As sequelas psicológicas ou físicas em menores de até 13 anos são tratadas no Programa Pós-Covid Infantil com bastante frequência”, informa a coordenadora do serviço de pediatria da Policlínica, Rafaela Dias Neves.

Os serviços ofertados pela Policlínica são referenciados nos Programas ‘Pós Covid- Infantil’ e no ‘Pré-Operatório Rápido Infantil’. Estes, prestam atendimento a crianças em regime de consultas ambulatoriais que passam por especialidades médicas e não médicas, além de exames laboratoriais e de imagem. As patologias tratadas mais comuns são das sequelas da covid-19, autismo, hiperatividade, atrasos de fala, Transtornos de Ansiedade, parasitoses intestinais e as dermatoses da infância, como escabioses e doenças causadas por fungos na pele.

O local oferece também os serviços do laboratório de análises clínicas, radiografias, ultrassonografia geral, tomografia geral e com contraste, o teste do olhinho e a audiometria (BERA ou PEATE - potencial evocado auditivo do tronco cerebral).

“A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) vem ampliando os serviços da Policlínica, por ser uma unidade coringa na Rede. Além de receber pacientes de todo o Estado, o local concentra mais de 20 especialidades de saúde e uma gama de exames que são feitos em um único lugar. Na pediatria, esse serviço traz segurança e comodidade aos pais e/ou responsáveis, por não ter de ficar transitando com o seu filho em vários lugares”, destaca o secretário Estadual de Saúde, Rômulo Rodovalho.

Tratamento envolve equipe multidisciplinar

No atendimento das sequelas da covid-19 são oferecidas consultas multiprofissionais nas áreas de pediatria, nutrição, fonoaudiologia, psicologia, além de exames especializados. Dependendo do diagnóstico, a criança é encaminhada para atendimento na rede pública como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR).

Carol Lima, de 10 anos, começou a receber atendimento médico pela instituição após apresentar fortes dores no peito e dificuldade para correr. A criança teve poucos sintomas da covid-19 após os pais terem sido infectados. “Teve uma febre e dor de cabeça. Tudo muito rápido. Em questão de dois dias estava bem, e em casa estávamos todos com o coronavírus. Agora tudo o que ela faz fica muito cansada”, relata Rosana Lima, mãe da paciente.

No Programa ‘Pré-Operatório Rápido Infantil’ é oferecido exames pré-operatórios de laboratório e imagem incluindo raio-x do tórax e eletrocardiograma. Além disso, as crianças são avaliadas pela equipe de pediatria e seguem em consulta pré-anestésica.

A clínica também disponibiliza atendimentos pediátricos multidisciplinares com psicólogo, nutricionista e fonoaudiologia para o acompanhamento de patologias relacionadas ao atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e sobrepeso ou obesidade infantil, além de distúrbios alimentares como desnutrição ou anemias carências. O objetivo é garantir atendimentos preventivos de saúde, o desenvolvimento e o aprendizado adequado às crianças paraenses.

O local tem capacidade de prestar até 600 atendimentos de crianças por mês, a unidade é referência da Rede de Saúde Estadual nos tratamentos pediátricos de média e alta complexidade.

Para ter acesso aos atendimentos dos Programas Pós-Covid e Pré-Operatório Rápido não é necessário encaminhamento e nem comparecimento presencial na Policlínica. Os interessados nos dois programas podem entrar em contato com Central de Atendimento no WhatsApp (91) 98521-5110 e ainda no e-mail agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br.

