Em Paragominas, noiva realiza sonho e vai ao seu casamento em uma retroescavadeira

A magia dos casamentos é algo que existe desde os primórdios da humanidade. Todos os rituais, preparativos para a festa, a escolha do vestido, dos padrinhos, dos convidados, a decoração... Enfim, uma série de coisas que são desejadas pela noiva antes mesmo da existência até do noivo. No Pará, a jovem Hellen Campos surpreendeu em uma de suas escolhas para o "ritual de casamento": a chegada à igreja. Limousine? Helicóptero? Barco? Nada disso! Ela foi até a igreja em cima de uma retroescavadeira. Veja:

Hellen "desfilou" pelo centro de Paragominas na máquina por um motivo nobre: homenagear o pai que atua com máquinas retroescavadeiras. "Ele sempre foi apaixonado por essa máquina, então nada mais justo, do que dar essa alegria para ele em um momento tão importante para todos nós”, disse a jovem em um instagram da cidade de Paragominas.

“Foi emocionante porque todos sabiam o quanto aquilo era importante para o meu pai. Foi uma forma de retribuir por tudo o que ele e minha mãe fizeram e fazem por mim e pelas minhas irmãs”, conclui a jovem ao citar que o pai sustentou toda a família com o trabalho envolvendo máquinas.