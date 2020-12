Em cidade do Pará, população organiza grande churrasco para comemorar não reeleição de vereadores

A população do município de Novo Progresso, na região sudoeste do Pará, está promovendo um "grande churrasco", regado à cerveja, para comemorar a renovação de mais de 70% da Câmara dos Vereadores. A festa ocorre no próximo dia 12 de janeiro.

A campanha “Não reeleja vereador” ganhou repercussão nas redes sociais sob o slogan “Se com quatro anos não mostrou serviço, fora!”. O resultado foi a majoritária renovação dos vereadores da cidade, que é o motivo da festividade.

Conforme a organização do evento, foi divulgado nas redes sociais a lista de itens arrecadados: cerca de 1.170 caixas de cerveja; 40 fardos de refrigerantes; cinco vacas ou novilhas; três leitoas; um boi, cinco carneiros; carvão, pães, mandioca, entre outros insumos.

Veja a lista dos 11 vereadores eleitos, com apenas duas reeleições:

Chico Sousa (PSC) - 404 votos - 2,67% (Reeleito)

Samuel Bortolin (PSDB) - 298 votos - 1,97% (Reeleito)

Juliano Simionato (DEM) - 491 votos - 3,25%

Mateus Monteiro (MDB) - 480 votos - 3,17%

Adriana Manfroi (Patriota) - 462 votos - 3,05%

Nando (PROS) - 414 votos - 2,74%

Moises Moto Taxi (PL) - 348 votos - 2,30%

Dirck Roberto (MDB) - 345 votos - 2,28%

Professora Beatriz (PL) - 335 votos - 2,22%

Magno Costa (PL) - 302 votos - 2%

Moacelio (PSD) - 220 votos - 1,45%