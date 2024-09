Eixo se desprende de caminhão na BR-316, em Santa Izabel do Pará

O eixo de um caminhão se desprendeu do automóvel na manhã desta quarta-feira (11/9), no quilômetro 24 da BR-316, em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado e mostra o eixo do caminhão parado na rodovia perto do acostamento e, mais à frente, o veículo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não houve envolvimento de outro veículo na soltura do eixo do caminhão. Uma equipe da PRF foi enviada ao local para acompanhar a remoção do veículo.