É Pará Isso: Rio Caraparu é a pedida no veraneio de Santa Izabel

Santa Izabel é conhecida por sua vocação agrícola. Mas o que o município esconde em meio às plantações de sua zona rural são belezas naturais muito procuradas durante o veraneio. A estrela maior é o rio Caraparu, que se estende em curvas pelo município e dá origem a alguns concorridos balneários. A Izabela Nascimento (@izabelarn) pegou o bonde saindo de Marituba e deu um pulinho em três opções de lazer do município vizinho, e contou tudo para a gente.

A Vila do Caraparu fica a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade e está instalada às margens de um dos mais bonitos trechos do Rio Caraparu. Na orla do local existe uma infraestrutura de arena, mercearias, bares, restaurantes e até um posto fixo do Corpo de Bombeiros, que faz a segurança dos banhistas. O local é muito frequentado pelo público de toda Região Metropolitana de Belém por sua beleza única: o Caraparu é um rio sinuoso, que invade uma extensa área de floresta alagada. Suas águas são limpas e geladas.

Ainda na vila, há um outro cantinho bastante requisitado: o balneário Porto de Minas. Também banhado pelo Rio Caraparu, o Porto de Minas tem acesso livre, mas não é permitido entrada com alimentos ou bebidas. Além do banho gelado, no local é possível se aventurar por entre o curso do rio com canoas disponíveis para locação. O passeio custa R$ 10 por meia hora, valor que dá direito ao acompanhamento com guia.

A última parada é Conceição do Itá. Logo em frente da igreja deste pequeno povoado é possível avistar o balneário. Neste local a entrada é gratuita e o visitante pode levar o que bem entender. Ideal para um piquenique em família durante este movimentado mês de julho.

O roteiro para um veraneio tipicamente Izabelense foi feito por Izabela Nascimento (@izabelarn) em sua mais recente aparição no É Pará Isso. Ela é uma das seis selecionadas do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.