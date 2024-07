Dom José Ionilton Lisboa assume Prelazia do Marajó neste sábado (27/07)

Escolhido pelo Papa Francisco para assumir a Prelazia do Arquipélago do Marajó, Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira tomará posse às 19h deste sábado, 27 de julho, em Soure. A celebração será realizada na quadra do Instituto Stella Maris, no bairro Centro, e deve reunir a comunidade católica local.

Dom José Ionilton chegou ao Marajó na última quinta-feira (25). Ele havia sido nomeado para o cargo pelo Vaticano em novembro de 2023, quando estava à frente da Prelazia de Itacoatiara, no Amazonas. Inicialmente marcada para janeiro deste ano, a posse foi adiada para hoje.

Internado em Belém para tratar um câncer no pâncreas, o bispo emérito da Prelazia do Marajó, Dom José Luís Azcona Hermoso, gravou um vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira (22) pedindo acolhimento ao novo bispo.

“Povo amado do Marajó, está próxima a chegada do pastor que Jesus Cristo envia a vocês. Eu lhes peço que o acolham com todo o coração. E peço também que obedeçam a Jesus, cuja primeira pregação foi: arrependei-vos e crede no evangelho”, disse Dom Azcona.

Quem é o novo bispo

Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira nasceu no dia 9 de março de 1962 em Araci, na Bahia. Em 1990, professou votos na congregação Sociedade das Divinas Vocações (SDV) e foi ordenado padre em 1992, em sua cidade natal.

Em abril de 2017, foi nomeado bispo da prelazia de Itacoatiara (AM), onde ficou até sua nomeação para o Marajó. Em 2018, Dom José Ionilton foi eleito vice-presidente da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e em 2019, participou do Sínodo da Amazônia, no Vaticano.