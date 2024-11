Golpe da CNH suspensa: paraenses relatam recebimento de SMS e Detrans do país fazem alerta

Departamentos de Trânsito de vários estados do país estão utilizando suas páginas oficiais para alertar condutores sobre um golpe via SMS. Trata-se de uma mensagem que usuários estão recebendo informando que sua carteira nacional de habilitação (CNH) poderia ser cancelada. O Departamento de Trânsito do Pará (Detran-Pa), publicou o alerta na última segunda-feira (18/11), no site e em uma rede social. Na publicação, é informado que o único mecanismo de notificação é via Correios ou acesso on-line no aplicativo CNH Digital.

Ao clicar no link e digitar o CPF, até aparecerem os dados verdadeiros da pessoa, como nome completo, dados de nascimento e o nome da mãe, contudo, na sequência, há um aviso falso de que a carteira está em processo de suspensão. No fim da página, a vítima é orientada a continuar no site fraudulento para completar a regularização da habilitação. Depois, aparece o valor de uma taxa e outro link para gerar a falsa guia de pagamento.

Vinicius Gonçalves, 22 anos, é estudante e tem CNH há dois anos. Ele conta que não é a primeira vez que recebe a mensagem e que está atento a essa prática criminosa.

“Recebi a mensagem dia 18 agora, segunda-feira. Eu já tinha recebido antes, não lembro a data. Da primeira vez eu até cheguei a acreditar que era verdade, dessa segunda eu não acreditei, tanto que olhei a mensagem e ignorei. Eu sei que não ia chegar uma mensagem assim para mim, então fiquei desconfiado. Eles mandaram duas vezes, mandaram um link e eu não abri com medo de clonarem meu celular ou alguma coisa do tipo. Dias depois, vi na internet que tinha esse golpe de mandar essa coisa da CNH. Não pensei em nenhum procedimento, tipo B.O ou alguma coisa do tipo, até porque eu acho que não vai dar em nada”, relata.

O fisioterapeuta, Lucas Guimarães, de 28 anos, também recebeu a mensagem. “Eu fiquei preocupado quando vi a mensagem mas depois que prestei atenção no link imaginei que poderia ser algum tipo de golpe, não confio muito nessas mensagens, dia desses apareceu uma do Sedex também sendo que as minhas compras nunca foram enviadas por Sedex nos sites que uso”, comenta.

VEJA MAIS

Glenda Reani, 26 anos, não possui habilitação, mas também recebeu a mensagem golpista. Moradora do município de Cametá, ela diz que compartilhou a mensagem nas redes sociais para alertar amigos.

“A princípio eu fiquei muito surpresa, mas depois eu fiquei assustada porque não costumo receber esse tipo de mensagem. Em momento algum pensei que era verdadeiro, primeiro porque não possuo CNH e eu suspeitei também por conta do link. Geralmente os links dos sites oficiais começam com www e o nome da instituição. A única Providência que eu tomei foi bloquear o número para não receber outras mensagens do tipo. E eu também bati um print e postei nas minhas redes sociais, como uma forma de alertar para os meus amigos e outras pessoas que tenham CNH”, detalha.

A Polícia Civil informou que esses casos são registrados como estelionatos e que orienta todas as pessoas que receberem esse tipo de mensagem a registrarem um boletim de ocorrência.