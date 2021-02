Detran intensifica fiscalizações em municípios durante o Carnaval

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou nesta quinta-feira, 11, a Operação Carnaval – Pandemia. Além da organização e controle do tráfego de veículos, os agentes também estarão atentos para o cumprimento do Decreto nº 800, que determina medidas restritivas de circulação de pessoas como forma de prevenir o surgimento de novos casos de covid-19.

O órgão estará presente em 24 municípios paraenses até o próximo dia 18, empregando um efetivo de 219 agentes de fiscalização e atuando com foco na prevenção de acidentes e infrações. O trabalho dos agentes consistirá em analisar situações, criar alternativas e propor soluções para o desenvolvimento das ações voltadas para o cumprimento das normas sanitárias.

A fiscalização na BR-316, em específico, contará com 45 agentes, distribuídos ao longo da rodovia 24 horas por dia. O Detran antecipou que, nos quilômetros 17 e 18 da rodovia, também atuará para fazer cumprir o Decreto nº15 de 31/01/2019, que restringe a circulação de veículos de carga nos horários de 7h às 10h e de 17h às 21h.

No município de Salinópolis, onde costumam ocorrer casos de aglomerações devido ao acesso de veículos à praia, o Detran atuará com interdições dos acessos à praia do Atalaia, acesso dois (Barraca do Mazola) e acesso três (atalho da Sophia), realizando também operações de alcoolemia.

Além de Belém e Salinópolis, a Operação acontece ocorre nos municípios de Altamira, Tucuruí, Itaituba, Santarém, Breves, Conceição do Araguaia, Parauapebas, Paragominas, Castanhal, Rurópolis, Soure, Novo Progresso, Breu Branco, São João do Araguaia, Marabá, Tailândia, Acará, Tucumã, Barcarena, Abaetetuba, Bragança, Santa Bárbara/Mosqueiro e Salinópolis.