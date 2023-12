Ano Novo em Salinas: carros devem ser retirados das praias até às 22h, orienta Detran

A operação conjunta do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) com demais órgãos de segurança do Estado tem focado na orientação sobre os perigos das marés altas nas praias do Pará. A partir do monitoramento da tábua de marés, os turistas que estão em Salinópolis, por exemplo, estão sendo orientados a retirarem os veículos da areia a partir das 17h.

O objetivo é evitar danos e problemas de evacuação do local. Para isso, a entrada de veículos nas praias de Salinas está restrita à medida que as águas avançarem sobre a faixa de areia.

Ano Novo

De acordo com o diretor técnico operacional do Detran, Bento Gouveia, a orientação principal é para os condutores que planejavam passar o horário da virada na praia. "Junto com o corpo de bombeiros, orientamos os motoristas para que retirem esses veículos antes do horário das 22h", destacou.