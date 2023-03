Deslizamento em Abaetetuba: Equatorial vai remover torre de energia que ficou inclinada

A torre de energia que ficou inclinada após deslizamentos de terra em Abaetetuba, na região do Baixo Tocantins, no Pará, será removida. O processo erosivo inclinou o equipamento, no último dia 26 de fevereiro. Nesta quinta-feira (23), a energia elétrica de moradores das ilhas da cidade foi desligada para conduzir a operação de desligamento da rede e remoção da torre. A Equatorial Pará vinha monitorando a estrutura, que, a princípio, não aparentava risco de queda. O entendimento mudou, após quase um mês desde que o processo erosivo que afetou os bairros São José e São João ocorreu.

Com o deslizamento de terras, a torre ficou inclinada e a rede de energia para as ilhas Campompema, Jarumã, Sirituba e Tabatinga ficou comprometida. Os moradores ficaram quase uma semana sem energia. No dia 2 de março, data em que a população voltou a ter o serviço, técnicos da Equatorial Pará apontaram que não haveria riscos de queda da torre. Ao menos não naquele momento, que exigia a retomada da energia o mais rápido possível.

"Após a realização de estudos técnicos para melhor compreensão do impacto da erosão na estrutura e na base da torre, foi constatado que a mesma está instável e apresenta risco de queda. Como medida de segurança será necessário efetuar o desligamento e retirada da rede que atravessa o rio para que seja feita a desmontagem da torre inclinada. Importante destacar que as equipes da distribuidora já se encontram mobilizadas e prontas para instalar uma nova torre provisória que restabelecerá a energia no menor tempo possível, tão logo seja aprovado o local de sua instalação", diz nota da Equatorial.

No dia 17 deste mês, a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (Cpaor) determinou a suspensão da navegação no entorno da torre justamente pelos riscos de tombamento. Pelo menos 132 famílias foram afetadas pela erosão e ainda não puderam retornar para casa.