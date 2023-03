Deslizamento em Abaetetuba: Equatorial pode restabelecer energia em ilhas nesta quinta (2)

Após o deslizamento de terra ocorrido em Abaetetuba, nos bairros São José e São João, 477 moradores de quatro ilhas estão sem energia. O problema se estende desde que o processo erosivo inclinou uma torre de energia, no dia 26 de fevereiro. Técnicos da Equatorial Pará estão trabalhando no local e apontam que pode ser possível restabelecer a energia ainda nesta quinta-feira (2). No entanto, a torre continuará no local, a princípio.

O superintendente da Equatorial Pará, José Carlos Porpino, explica que a estrutura da torre não foi prejudicada pelo deslizamento de terra. Por isso, ela continuará sendo usada e permanecerá no local, caso não haja outro acidente. Para dar mais segurança, foi feito um reforço em concreto e estaiamento. Essa etapa foi concluída nesta quarta-feira (1º). Agora o trabalho é passar os cabos condutores e devolver a energia à população.

"Temos 60 pessoas trabalhando e com o apoio da Marinha, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, para restabelecer a energia o quanto antes, o que pode ocorrer ainda nesta quinta-feira. Por enquanto, a torre vai ficar inclinada mesmo. E então vamos avaliar se vamos recuperar ou E então avaliaremos se vamos recuperar ou construir uma nova. As bases continuam sólidas e firmes", analisou Porpino.