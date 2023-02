Curuçá: 'Pretinhos do Mangue’ arrasta multidão pelas ruas dessa cidade no nordeste do Pará

Após dois anos sem Carnaval, por causa da pandemia, o tradicional bloco Pretinhos do Mangue arrastou milhares de foliões pelas ruas de Curuçá, município no nordeste paraense, na tarde deste domingo (19). Foi o 34º desfile do bloco, que, com o tema “Abre alas, que o Pretinhos voltou”, se apresentará novamente nas ruas da cidade na terça-feira (21). A expectativa inicial era de que mais de 17 mil brincantes participassem da folia ontem.

"O 'Pretinho' voltou com alegria e com saúde, trazendo de volta a cultura e a questão ambiental", disse o presidente do bloco, Edmilson Campos, o 'Cafá'. Durante o Carnaval, o bloco sempre trata de questões ambientais e sociais. Neste ano, abordou a atual situação dos Yanomamis, enfatizando a importância da garantia dos direitos aos povos originários brasileiros.

Antes do desfile, os foliões foram para o

Por volta das 16h30, o “Pretinho do Mangue” levou para o corredor da folia o “Carro da Ostra”, uma homenagem ao cultivo de ostras, que é muito forte no município. O carro também contou com a presença de uma mulher que sai de dentro de uma ostra, valorizando, assim, a beleza da mulher curuçaense. Havia também o tradicional "Carro Abre-Alas", com um caranguejo medindo quatro metros de comprimento e um de altura, realizando movimentos, com garças e guarás em seu entorno, simbolizando o cenário do mangue. O caranguejo é o mascote do bloco. Além do também tradicional “Carro da Barraca do Avoado”, que apresenta a culinária local (peixe assado, caranguejo, turu, camarão e, como novidade, a ostra).

Brincantes celebram a volta do carnaval tradicional de Curuçá. (Igor Mota / O Liberal)

Brincantes celebram a volta do Pretinhos

Paulo Fernando Rocha, 65, é servidor público, mora em Belém e participa do Carnaval há mais de 20 anos. Estava acompanhado da filha, Glenda Rocha. Ambos com lama em todo o corpo. Menos nos olhos. Paulo também levava caranguejos como parte da fantasia. Ele disse que já sabe onde pegar a melhor lama no mangue. Destacou que, além de ser diversão garantida, o Carnaval de Curuçá sempre chama a atenção para questões sociais e ambientais.

A autônoma Sueny Renata completou 38 anos de idade no sábado. "Vim participar desse Carnaval maravilhoso", disse. Sueny participa do desfile há mais de 20 anos. Por causa da pandemia, havia dois anos que não ia para o Carnaval de Curuçá. "A lama é boa. Não incomoda", afirmou. Ela estava com lama no corpo todo. "Se não tiver tudo pintado não tem graça", afirmou.

O motorista Marivaldo Lima, 46 anos, participou do desfile pela segunda vez. “Mas é a primeira vez que me sujo", disse. Também morando em Belém, estava com o filho Arthur, de 10 anos, que participou pela primeira vez e quer voltar novamente. Marivaldo disse que a lama não o incomodou.

Carnaval em Curuçá: Pretinhos do Mangue

O bloco

O “Pretinhos do Mangue” surgiu de uma brincadeira em 1989, numa terça-feira de Carnaval, quando os amigos Everaldo Campos e Sebastião resolveram ir ao mangue pegar alguns caranguejos para tira-gosto. Eles observaram a escassez do crustáceo e resolveram protestar, desfilando, no corredor da folia, lambuzados por inteiro de tijuco, que é a lama existente nos manguezais. Em 2010, o bloco foi declarado Patrimônio Cultural do Estado do Pará e Patrimônio Cultural do Município de Curuçá.

Carnaval 2023 em Curuçá:

Terça-feira (21):

Rodada de Carimbó, às 12h

Pretinhos do Mangue, às 17h

Tabatinga, às 17h30

As Curuçaenses, às 18h

Galo do Primote, às 18h30

Família Fazão, às 19h

Os Agressivos, às 19h30

Copo Cheio7, às 20h

Sarará do Paciência, às 20h30

Os Vira Latas, às 21h

Chupa Limão, às 21h30

Me Beija, às 23h

Tigre, às 00h

Shows: Xeiro Verde, às 20h

Fruta Quente, às 22h30

DJ Valdo Alves, às 0h30

Como ir para Curuçá?

Com destino à cidade de Curuçá, os turistas irão viajar pelas rodovias BR-316 e PA-136

• Transporte: ônibus

• Embarque: Rodoviária de Belém, no bairro de São Brás

• Distância pela estrada: 142.6km

• Duração da viagem: Estimadas 4h de duração.

Quanto custa a passagem para Curuçá?

A passagem de ônibus custa R$ 32 na rodoviária de Belém. Cerca de cinco veículos saem por dia em direção ao município de Curuçá.