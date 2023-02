Segunda de carnaval em Barcarena tem desfile do bloco 'Bica Grande'

Barcarena iniciou a programação oficial de Carnaval neste sábado (18) e domingo (19) com shows gratuitos no Caripi e a festa seguirá a programação no Centro Cultural de Barcarena-Sede, completando 4 noites de animação e alegria.

Além da folia animada nos palcos, a gestão municipal, em parceria com entidades da sociedade civil, vai realizar o desfile do Bloco do Respeito, com mensagens contra o machismo e a homofobia, na tarde desta segunda-feira (20).

A programação da ‘Segunda Gorda de Carnaval começará às 17h, com o desfile do Bloco do Respeito, que reúne os servidores da Secretaria de Assistência Social e parceiros que lutam em defesa dos direitos da mulher, criança e adolescente. Ele integra o desfile do Bica Grande, o tradicional bloco de rua do município, que deve arrastar, este ano, cerca de 8 mil foliões.

Com o tema “Não ao machismo e à homofobia, aqui é só alegria”, o Bloco do Respeito levará para as ruas de Barcarena mensagens e apelos por uma sociedade mais justa e livre do preconceito. A manifestação das entidades da sociedade civil recebe novas adesões a cada ano.

À noite, a partir das 20h, a folia continuará na arena do Centro Cultural de Barcarena, com show do Dj Adriano Mix, Banda Jamil, Di Maravilha e Thiago Costa. Na Terça-feira Gorda, a festa continua com Dj Mautine, Ted e Banda, I Love Pagode e Banda Xeiro Verde. Todos os shows programados são de graça.

"BICA GRANDE” COMPLETA 26 ANOS NO CARNAVAL DE BARCARENA

O Bloco Carnavalesco Bica Grande está de volta às ruas de Barcarena, após dois anos de hiato por conta da pandemia da covid-19. O bloco se prepara novamente para levar às ruas da cidade de Barcarena toda a tradição e alegria dos antigos carnavais, que a folia de momo proporciona à população barcarenense.

Saindo toda Segunda-feira-Gorda, o Bica já faz parte do calendário oficial do Carnaval da cidade. Sempre muito democrático, conta com a diversão e criatividade dos cerca de 8 mil brincantes que se reúnem para enfeitar a cidade, com máscaras, fantasias, bom humor e muita folia.

O bloco iniciou a brincadeira em 1997, após as comemorações do aniversário de uma criança (filha de um dos organizadores). O nome surgiu a partir de uma piada contada no momento em que preparavam os adereços para sair na rua. A piada fala de um alemão que vem ao Brasil querendo encontrar o “bicho da bica grande”, que era um tucano (bico grande), mas ele encontra um caboco que se engana com o sotaque do alemão e, em vez do tucano, lhe apresenta um jumento. Por isso, o Tucano é símbolo do bloco e nos desfiles a figura do alemão é tradicional.

Especialmente esse ano, o Bica Grande irá apresentar um trajeto diferenciado, saindo da Rua Capitão Tomé Serrão com Tv da Matriz; e diferente do que normalmente acontece, o bloco não irá terminar na Praça Matriz da cidade e, sim, no Centro Cultural de Barcarena, onde ocorrerá uma programação de shows a cargo da prefeitura.