Curiosidade liga a médica Nise Yamaguchi ao estado do Pará; veja

Uma curiosidade liga a médica Nise Yamaguchi, famosa por defender o tratamento precoce e o uso da cloroquina para casos de covid-19, ao Pará: a profissional possui inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) em São Paulo, no Distrito Federal e também no Pará.

Segundo informações que estão no site do CRM-PA, a inscrição de Nise Hitmomi Yamaguchi no Estado é secundária, sob o número CRM: 13924 – PA e está em situação regular. A especialidade é Oncologia Clínica.

Na CPI da Covid, Nise foi a primeira depoente a falar na condição de convidada. O depoimento ocorreu nesta terça-feira (1º). Ela negou que tenha tentado mudar a bula da cloroquina — para incluir a medicação como indicada para tratamento da Covid — e que faça parte de um “ministério paralelo” da Saúde no Palácio do Planalto.