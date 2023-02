Criança em situação de vulnerabilidade é resgatada em Ipixuna do Pará ao tentar sair do estado

Um menino de 13 anos foi resgatado em situação de vulnerabilidade pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), dentro de um ônibus interestadual em Ipixuna do Pará, ao tentar sair do estado. Agentes da PRF realizavam inspeções de rotina nos veículos quando se depararam com a criança, que viajava rumo ao estado de Goiás. Um homem teria tentado enganar os policiais ao se apresentar como o responsável pelo garoto, mas foi comprovado que eles não se conheciam.

VEJA MAIS

O menor de idade estava em um ônibus que fazia a rota Belém (PA) - Goiânia (GO). No momento do resgate, que aconteceu por volta das 15h15, os agentes da PRF realizavam uma fiscalização no km 229 da BR-010. No momento da abordagem, um outro passageiro, de 21 anos, que não teve a identidade revelada, disse que estava responsável pela criança. No entanto, após ser questionado pelos policiais sobre informações da familiar e motivo da viagem do garoto, o homem se contradisse. Depois, confessou que não conhecia o menino e contou que uma amiga teria pedido para ele acompanhar o menor até o destino, no outro estado.

A PRF acionou o Conselho Tutelar do município de Mãe do Rio, que encaminhou o menino para seus responsáveis legais.

Criança pode viajar sozinha para outro estado?

Conforme o artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei nº 8.069, nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial.