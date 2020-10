Pará teve mais 95 casos e três mortes por covid-19 registrados nesta quarta-feira

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou, no final da tarde desta quarta-feira (21), o boletim sobre a incidência da Covid-19 no Estado, indicando que "agora são 244.229 casos e 6.697 óbitos no Pará".

A Sespa confirmou "mais 93 novos casos e 03 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias". A Secretaria repassou que "em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 1.018 casos e 04 óbitos ocorridos em dias anteriores".

O detalhamento sobre os casos e óbitos por covid-19 no Pará pode ser acessado em covid-19.pa.gov.br .