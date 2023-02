Covid-19: Parauapebas começa aplicação de vacinas bivalentes; confira

Seguindo o cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023, divulgado em janeiro pelo Ministério da Saúde, o município de Parauapebas, sudeste do Pará, iniciou nesta segunda-feira, 27, a imunização com doses de reforço bivalentes contra a covid-19, em pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença.

Nesta primeira fase, a campanha contemplará idosos a partir de 70 anos, imunossuprimidos a partir de 12 anos, gestantes e puérperas.

VEJA MAIS



De acordo com o divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) serão disponibilizadas 3.900 doses da vacina bivalente, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). As UBS da zona urbana vão funcionar das 7h às 11hs e das 13hs às 16h. Já na zona rural, a vacinação ocorrerá de acordo com a programação de cada UBS.

Para as próximas fases da Campanha Nacional de Vacinação são previstas doses para atender os idosos com idade de 60 a 69 anos, trabalhadores de saúde e pessoas com deficiência permanente com idade a partir de 12 anos.

A programação de vacinação conforme o calendário da secretaria de saúde segue até dia 03 de março.