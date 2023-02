Covid-19: vacinas bivalentes serão aplicadas em Belém a partir desta quarta-feira (1º); confira

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) abrirá a campanha de vacinação com a vacina bivalente contra a covid-19 nesta quarta-feira, 1º março. O serviço de imunização com a bivalente em Belém aconterá de forma escalonada, dividida em fases, para o melhor atendimento ao grupo prioritário elegível pelo Ministério da Saúde para este reforço vacinal. A abertura da campanha acontecerá na Unidade Básica de Saúde (UBS) Portal da Amazônia, a partir, das 8h. O público alvo desta etapa da campanha também poderá se vacinar em qualquer um dos 80 pontos de vacinação disponibilizados, das 8h às 17h.

Para dar início a esta primeira fase da campanha, Belém recebeu 36 mil doses da vacina Pfizer Bivalente, que será destinada para pessoas de 70 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência, a partir de 12 anos, e seus trabalhadores, e pessoas Imunocomprometidos, a partir dos 12 anos de idade, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, a partir de 12 anos de idade.

A meta desta primeira fase da campanha é vacinar 90% do grupo prioritário, que corresponde a 114.354 pessoas. Está apto para receber a vacina bivalente quem já recebeu no mínimo duas doses da vacina monovalente (que corresponde a vacina que vem sendo aplicada habitualmente contra a covid-19) e tem quatro meses de intervalo da última dose.

O objetivo do reforço com a bivalente é seguir protegendo a população contra a cepa original do Coronavírus e expandir a resposta imune específica a variante Ômicron, já que a bivalente é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a covid-19.

Próximas etapas da vacinação bivalente

A segunda fase da vacinação do grupo prioritário inicia no próximo dia 6 de março, com a vacinação das pessoas de 60 a 69 anos de idade. No dia 20, inicia a terceira fase com vacina, disponibilizada para gestantes e puérperas.

No dia 17 de abril será a vez dos trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos), população privada de liberdade (a partir de 18 anos), adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (a partir de 12 anos) e funcionários do sistema de privação de liberdade.

O que é necessário para se vacinar

Para vacinar é preciso apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacinação. Para as pessoas imunocomprometidas, além desses documentos, é necessário apresentar laudo para a comprovação da condição.

Para atender à população e facilitar seu acesso à vacinação, a Prefeitura de Belém vai disponibilizar 80 postos de vacinação, com o envolvimento de 300 profissionais de saúde. Veja quais são:

Unidades Municipais de Saúde

Horário: 8h às 17h (segunda a sexta-feira).

Hospitais Militares

- Aeronáutica - 8h às 17h (segunda a sexta-feira);

- Exército - 8h às 12h (segunda a sexta-feira);

- Naval - 8h às 12h (terça e quinta feira).

Universidades: segunda a sexta-feira - 9h às 17h

- UNAMA

- FIBRA

- UNIFAMAZ

- UEPA (Escola de Enfermagem Magalhães Barata.

Unidade Móvel de Vacina nos seguintes locais:

01/03: Praça Matriz (Icoaraci);

02/03: Praça São Domingos Gusmão;

03/03: Praça Brasil;

06/03: Praça Benedito Monteiro (Guamá) ;

07/03: Praça do Cordeiro;

Horário: 9h às 12h30.

Outros postos

01/03: Colégio Integrado - Conj. Médici II, Av. Santarém, s/n – Marambaia

Horário: 9h às 12h30.