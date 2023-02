Covid-19: municípios do Pará recebem imunizantes bivalentes para nova campanha de vacinação

A campanha de vacinação contra covid-19 usando imunizantes bivalentes da Pfizer só deve começar para 69 municípios do Pará. A informação foi divulgada no final da noite desta segunda-feira (27), pelo Governo do Estado. Ao todo, foram recebidas 213.800 mil doses da Pfizer bivalente pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e distribuídas para cinco Centros Regionais de Saúde. Até o começo da manhã desta terça-feira (28), as cidades da Grande Belém ainda não haviam informado como seriam os calendários. Cada prefeitura é responsável por divulgar o próprio calendário de vacinação.

Belém Ananindeua Marituba, Santa Bárbara Marabá Parauapebas Alenquer Almeirim Aveiro Faro Itaituba Jacareacanga Juruti Monte Alegre Altamira Anapu Brasil Novo Medicilândia Pacajá Uruará Nova Ipixuna Novo Repartimento Palestina do Pará Tucuruí Parauapebas São Domingos do Araguaia Xinguara

Vacinação em Marabá e região

"Está prevista para chegar, ainda esta semana, uma nova remessa da vacina bivalente. As doses deverão ser encaminhadas aos municípios de Afuá, Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, Salvaterra, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista, Soure, Anajás, Bagre, Breves, Curralinho, Gurupá, Melgaço. Portel, Baião, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba e Oeiras do Pará, que compõem a 7º, 8º e a 13º regionais de saúde. Estão sendo aguardadas cerca de 387.700 doses do imunizante, que são enviadas pelo Ministério da Saúde", diz o comunicado divulgado às 23h.

Quando chegaram as primeiras doses de vacina bivalente no Pará?



As primeiras doses das vacinas bivalentes chegaram ao Pará no dia 11 de fevereiro, quando foi enviado pelo órgão federal 64.800 doses. O critério para distribuição desta primeira remessa levou em consideração a questão da distância e a logística para a entrega. A partir desta terça-feira (28), a Sespa garante que mais cinco regionais de saúde começam a receber doses da vacina bivalente.

As regionais incluem os seguintes municípios: Acará, Bujaru, Colares, Concórdia do Pará, Santa Izabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, Tomé-Açu, Vigia, Castanhal, Curuçá, Igarapé-Açú, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, Terra Alta, Augusto Correa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, Ourém, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, Tracuateua, São João de Pirabas, Viseu, Abaetetuba, Barcarena, Igarapé-Miri, Moju, Tailândia, Aurora do Pará, Capitão Poço, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, Paragominas, Santa Maria do Pará, São Miguel do Araguaia e Ulianópolis.

“Mais uma vez a gente reforça a importância da vacinação contra a covid-19 em todas as faixas etárias, para que evite a propagação da doença, principalmente nesta época em que vivemos o período do inverno amazônico. É importante que idosos, jovens e adultos, enfim, todos mantenham o calendário vacinal em dia. Procure uma unidade de saúde do município e vacine-se”, disse o secretário de saúde da Sespa, Rômulo Rodovalho.

O que é a vacinação bivalente contra covid-19?

"A vacina bivalente é considerada uma dose de reforço, portanto, para receber o imunizante é preciso estar com o esquema vacinal básico em dia, tendo a última dose tomada há mais de quatro meses. Quem ainda não tiver iniciado o esquema vacinal ou estiver atrasado, deve buscar as vacinas monovalentes originais para estar apto a tomar a vacina bivalente quatro meses depois. O imunizante foi produzido pela empresa Pfizer e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação da dose de reforço em pessoas com 12 anos ou mais no dia 22 de novembro de 2022. Elas oferecem proteção contra a variante original do coronavírus e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Ômicron", diz nota da Sespa.