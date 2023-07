Corpo do vereador Elizeu Franco, morto em acidente de carro, é velado em Castanhal

Amigos e parentes do vereador de Castanhal, Elizeu Franco, se despedem do parlamentar que morreu na noite de domingo, 09, vítima de um acidente de carro. O velório ocorre nesta segunda, 10, no ginásio da escola municipal Cassilda Possidônio, no bairro do Jaderlândia.

O acidente aconteceu no início da tarde de domingo, no quilômetro 70 da BR-316, em Castanhal. Elizeu seguir no sentido do município de Santa Maria quando bateu de frente no pórtico de entrada de Castanhal. De acordo com as informações de motoristas que trafegavam na rodovia no momento do acidente, Elizeu bateu o carro ao desviar de um caminhão que trafegava em sua direção.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver agentes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorrendo a vítima. Elizeu foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do município, mas pela gravidade do acidente foi logo transferido para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua.

“Acidente aqui com um vereador. Ele deu na placa de Castanhal. Perdeu o controle do carro e deu-lhe aí. Estão ajudando ele, o bombeiro”, afirma um homem nas gravações.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que o Elizeu sofreu várias fraturas devido ao impacto da colisão. “Após ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, o condutor foi encaminhado para a UPA de Castanhal. Uma equipe da PRF se fez presente no local para garantir a segurança do trânsito e para realização do levantamento de informações que irão subsidiar a elaboração do laudo pericial que irá apontar as causas do referido acidente”, disse o comunicado.

Elizeu teve fratura múltiplas pelo corpo e traumatismo craniano. A morte do parlamentar que faria 35 anos no final de julho, foi informada por meio das redes sociais do vereador por volta das 21h. O parlamentar era solteiro e não deixou filhos.

Trajetória

De acordo com o irmão do parlamentar, Elizeu Franco estava no seu primeiro mandato como vereador e começou a carreira política como assessor do ex vereador de Castanhal, Edvan Damasceno.

“Ele sentiu vontade de entrar para a política depois que começou a ajudar o Edvan Damasceno, que foi vereador. E quando entrou para política começou a se destacar. Foi um jovem vereador bastante atuante e mesmo sendo evangélico estava sempre envolvido com a comunidade católica e da cultura. Apoiava os jovens e acima de tudo amava o que fazia que era ajudar os mais podres. As comunidades aqui do Jaderlândia eram a base dele. Castanhal perdeu um parlamentar diferenciado que tinha um grande trabalho em prol de todos”, contou o irmão, Edcarlos Franco.

O vereador Everton Matos destacou a forma diferenciada como o parlamentar e amigo trabalhava.

“Sentimento de muita perda, principalmente para a comunidade de Bom Jesus, aqui no Jaderlândia. Ele tinha uma forma de trabalhar diferenciada, utilizando bastante as redes sociais e de forma estrategista e com certeza teria a sua reeleição consolidada se não fosse essa tragédia”, comentou o vereador.

Enterro

O sepultamento será realizado as 16h no cemitério público localizado no bairro do Jaderlândia.