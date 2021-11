Consulta à comunidade acadêmica para nova reitoria da Ufopa será nesta sexta-feira

A consulta prévia e informal à comunidade acadêmica para escolha do novo reitor ou reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) será feita de forma virtual nesta sexta-feira, 26 de novembro, das 8h às 21h, exclusivamente pelo SigEleição. Quem ganhar a eleição assumirá o posto para o quadriênio de 2022 a 2026.

Docentes, técnicos e discentes vão votar para escolher entre as chapas que concorrem no processo eleitoral por meio do SIGEleição que pode ser acessado de qualquer computador ou dispositivo móvel conectados à internet. O acesso é feito com login e senha utilizados nos sistemas institucionais (Sigaa, SigAdmin, SIGRH). Os servidores afastados por licença para tratamento de saúde, licença maternidade, capacitação e qualificação profissional também poderão votar.

O processo consiste em duas etapas: a primeira, com a realização da consulta prévia junto à comunidade acadêmica para indicação de candidatos ao Conselho Universitário (Consun); e a segunda, com a composição de lista tríplice a ser encaminhada ao Ministério da Educação (MEC).

Quem vencer o pleito irá gerir um orçamento que pode superar os 200 milhões de reais anuais. Na corrida da eleição estão três chapas, cada uma com cargos de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Ufopa.

Conheça as chapas

Chapa 1 — “Evolução: Ação Ufopa":

Jarsen Luís Castro Guimarães (candidato a reitor) e Flávia Garcez da Silva (candidata a vice-reitora);

Chapa 2 — “Novos Sonhos": Aldenize Ruela Xavier (candidata a reitora) e Solange Helena Ximenes Rocha (candidata a vice-reitora);

Chapa 3 — “Ufopa para Todos": Edilan de Sant’Ana Quaresma (candidato a reitor) e Carla Ramos (candidata a vice-reitora).

Plano de contingência da votação

Em caso de falhas de acesso ou problemas técnicos que inviabilizem o uso do SigEleição no dia e horário estipulados, será posto em prática o Plano de Contingência. Os interessados devem acessar um vídeo com o passo a passo da votação nos meios de comunicação da Universidade.

Em comunicado conjunto da Comissão Eleitoral de Consulta (CEC) e do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC), foi orientado que as senhas de acesso aos sistemas institucionais e e-mail não sejam compartilhadas para evitar fraudes. Caso isso tenha ocorrido ou haja a desconfiança que outra pessoa tem acesso a ela, é necessário trocá-la.

O CEC divulgou o edital nº 06/2021-CEC/Ufopa com as listas de docentes, técnicos administrativos e discentes, de graduação e pós-graduação, aptos a votar para o quadriênio 2022-2026.

As listas de votantes foram elaboradas de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 23 da Resolução Consun nº 289, de 23 de setembro de 2021, e estão estruturadas em quatro anexos do edital.

No dia da votação são vedadas:

Aglomeração de pessoas com roupa, acessório ou item padronizado que caracterize manifestação coletiva;Propaganda eleitoral pela internet e no interior da Universidade;

Boca de urna (atuação de candidatos e fiscais de chapa para pedir votos).Denúncias de eventuais infrações devem ser realizadas à Comissão Eleitoral de Consulta (CEC), responsável por apurar e aplicar sanções a condutas que atentem contra a legalidade e a moralidade administrativa.