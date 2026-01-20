Conheça a Marujada de Dois Santos de Tracuateua, que celebra São Benedito e São Sebastião

O município de Tracuateua, no Nordeste do Pará, amanheceu em festa nesta terça-feira (20), com a chegada dos 80 anos da Marujada de Tracuateua. A festividade é conhecida como Marujada de Dois Santos e une as homenagens a São Benedito e São Sebastião, em um espetáculo de resistência cultural e fé que atravessa gerações.

O jubileu de 80 anos reforça o papel da Marujada como um dos maiores patrimônios imateriais da cidade, mantendo viva a tradição dos antepassados que iniciaram a veneração aos santos na região. O evento teve início com uma missa em homenagem a São Sebastião e um abraço realizado por marujos e marujas em torno da Igreja Matriz.

A Marujada de Dois Santos em Tracuateua.

A programação seguiu no salão com a marujada ao som do Retumbão — bater dos tambores que faz com que o chão vibre e é o símbolo máximo de identidade da marujada — ao longo de toda a manhã. O público também acompanhou de perto as coreografias ao som de ritmos ancestrais, como é o caso da Mazurca, dançada pelos veteranos e jovens na festa. O ápice da festividade é o azul e branco nas ruas durante a tarde. A cidade fica decorada para receber os devotos, que vestem as cores e transformam as ruas em um ‘mar’ de fé.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades