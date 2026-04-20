Concessionária de energia define atendimento para o feriado de Tiradentes
Agências e postos E+ Reciclagem da distribuidora estarão fechados na terça (21), mas serviços online seguem disponíveis
As agências e postos de coleta do E+ Reciclagem da Equatorial Pará estarão fechados nesta terça-feira (21 de abril), devido ao feriado. O atendimento presencial retorna na quarta-feira (22), após funcionar normalmente na segunda-feira (20).
Durante o recesso, os clientes da distribuidora continuarão com acesso aos canais digitais, que operam 24 horas por dia. Equipes técnicas da Equatorial Pará também permanecerão de plantão para atender a possíveis ocorrências no fornecimento de energia com agilidade.
A empresa disponibiliza diversas opções online para que os usuários possam solicitar serviços sem precisar sair de casa. "Durante o feriado, teremos equipes de sobreaviso, preparadas para atuar com agilidade sempre que necessário. Nossos clientes podem ficar tranquilos, a Equatorial está pronta para garantir todo o atendimento emergencial", destaca Luciana Carmo, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará.
Canais digitais para o feriado
A assistente virtual Clara permite acesso a serviços pelo WhatsApp a qualquer hora. Para utilizar, basta salvar o número (91) 3217-8200 e enviar uma mensagem.
Serviços via WhatsApp
- Informar falta de energia;
- Solicitar religação;
- Consultar débitos;
- Emitir 2ª via da conta (para o titular);
- Obter código de barras para pagamento.
O aplicativo Equatorial Energia está disponível gratuitamente para smartphones Android (Google Play) e iOS (App Store).
Serviços pelo aplicativo
- Informar falta de energia;
- Consultar débitos;
- Emitir 2ª via da conta (para o titular);
- Gerar código de barras para pagamento (inclusive para não titulares).
O site da Equatorial Pará funciona como uma agência de atendimento online, oferecendo mais de 20 serviços. O endereço é www.equatorialenergia.com.br.
Serviços na Agência Virtual
- Solicitação de ligação nova;
- Troca de titularidade;
- Mudança da data de vencimento;
- Solicitação de fatura por e-mail.
A central de atendimento telefônico da Equatorial Pará funciona 24 horas por dia. A ligação é gratuita para todo o estado, pelo número 0800 091 0196.
Dica para agilizar o atendimento:
Para agilizar o atendimento em todos os canais, é fundamental informar o número da conta-contrato, CPF ou CNPJ do titular do imóvel cadastrado na empresa.
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