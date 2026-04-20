Concessionária de energia define atendimento para o feriado de Tiradentes

As agências e postos de coleta do E+ Reciclagem da Equatorial Pará estarão fechados nesta terça-feira (21 de abril), devido ao feriado. O atendimento presencial retorna na quarta-feira (22), após funcionar normalmente na segunda-feira (20).

Durante o recesso, os clientes da distribuidora continuarão com acesso aos canais digitais, que operam 24 horas por dia. Equipes técnicas da Equatorial Pará também permanecerão de plantão para atender a possíveis ocorrências no fornecimento de energia com agilidade.

A empresa disponibiliza diversas opções online para que os usuários possam solicitar serviços sem precisar sair de casa. "Durante o feriado, teremos equipes de sobreaviso, preparadas para atuar com agilidade sempre que necessário. Nossos clientes podem ficar tranquilos, a Equatorial está pronta para garantir todo o atendimento emergencial", destaca Luciana Carmo, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará.

Canais digitais para o feriado

A assistente virtual Clara permite acesso a serviços pelo WhatsApp a qualquer hora. Para utilizar, basta salvar o número (91) 3217-8200 e enviar uma mensagem.

Serviços via WhatsApp

Informar falta de energia;

Solicitar religação;

Consultar débitos;

Emitir 2ª via da conta (para o titular);

Obter código de barras para pagamento.

O aplicativo Equatorial Energia está disponível gratuitamente para smartphones Android (Google Play) e iOS (App Store).

Serviços pelo aplicativo

Informar falta de energia;

Consultar débitos;

Emitir 2ª via da conta (para o titular);

Gerar código de barras para pagamento (inclusive para não titulares).

O site da Equatorial Pará funciona como uma agência de atendimento online, oferecendo mais de 20 serviços. O endereço é www.equatorialenergia.com.br.

Serviços na Agência Virtual

Solicitação de ligação nova;

Troca de titularidade;

Mudança da data de vencimento;

Solicitação de fatura por e-mail.

A central de atendimento telefônico da Equatorial Pará funciona 24 horas por dia. A ligação é gratuita para todo o estado, pelo número 0800 091 0196.

Dica para agilizar o atendimento:

Para agilizar o atendimento em todos os canais, é fundamental informar o número da conta-contrato, CPF ou CNPJ do titular do imóvel cadastrado na empresa.