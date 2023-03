Comunidades ribeirinhas do oeste do Pará recebem atendimento médico no hospital escola Abaré

Estudantes e professores de seis escolas de medicina embarcam no navio hospital escola Abaré para visitar comunidades ribeirinhas ao longo do rio Tapajós. A expectativa é atender cerca de 2 mil pessoas durante os dez dias de viagem nas cidades de Belterra e Aveiro, na região oeste do Pará.

A ação é uma atividade prática e de extensão universitária ao currículo da Inspirali, vertical de Medicina da Ânima Educação. Para este ano ainda estão previstas outras três novas incursões na região.

A equipe prestará atendimento ginecológico, pediátrico e de saúde da família a pacientes que aguardam consulta médica no Sistema Único de Saúde (SUS) nas cidades paraenses e também levam orientações aos moradores sobre ações básicas de prevenção e promoção da saúde. “Nosso objetivo é contribuir com atendimento médico de qualidade e gratuito às pessoas que aguardam por consultas nessa região do Pará", destaca o prof. Dr. Rodrigo Nunes, coordenador do Curso de Medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) e organizador da Missão Amazônia.

Formação

Antes de iniciarem os atendimentos nas localidades, os estudantes e professores passarão por momentos de formação na Universidade Federal do Oeste de Pará (UFOPA). Por meio de parcerias, a Inspirali garantiu todos os insumos médicos necessários para a realização da viagem, desde medicamentos básicos a instrumentos e equipamentos médicos que serão utilizados nas consultas.

Seleção

Os estudantes selecionados já possuem histórico em ações voluntárias, estão no último ano da graduação e fazem parte de instituições de vários locais do Brasil.

As atividades durante a missão envolvem grupos de alunos oriundos da mesma instituição e também times formados por estudantes de instituições diferentes, a fim de proporcionar o máximo possível de troca de experiências e aprendizado. Na volta às suas cidades de origem, os alunos participarão de várias atividades para transmitir aos colegas os aprendizados resultantes do projeto.

Navio Hospital Escola Abaré

O barco-hospital Abaré, a bordo do qual a expedição navegará pelo rio Tapajós, pertence a Ufopa e possui estrutura para atendimento clínico e odontológico: são quatro consultórios, sala para pequenas cirurgias e estrutura de laboratório para análises clínicas e radiografias, além de acomodações para os integrantes da missão. A embarcação, de baixo calado, é própria para navegar em rios mais rasos, o que lhe permite chegar a mais comunidades, e será utilizada em todas as expedições do projeto. Ao todo, a embarcação acomoda 55 pessoas, entre passageiros e tripulação