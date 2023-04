Comunidade de ribeirinha de Altamira recebe atendimentos de saúde neste sábado

Com o objetivo de levar saúde para a população ribeirinha, será realizado, neste sábado (15), um mutirão de atendimentos na área da saúde para os moradores da Ilha do Chicote, que fica ao longo do Rio Xingu em Altamira, sudoeste paraense. A ação será das 8h às 16h, no Posto de Saúde Porto Xingu, na própria comunidade. A iniciativa é promovida por uma faculdade particular, com a parceria da Secretaria de Saúde do município.

Entre as atividades, vacinação, atendimento odontológico, testes rápidos, aferição de pressão e orientação de zoonoses. "O projeto tem como objetivo aproximar a comunidade acadêmica da população através da oferta de serviços básicos de saúde que vão promover a qualidade de vida dos moradores que residem naquela localidade. Para isso vamos contar com a participação de alunos e professores para o atendimento ao público", afirmou Daiane de Oliveira, organizadora da ação e professora da instituição.

A programação contará com a participação de acadêmicos dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Odontologia, Biomedicina, Farmácia e Medicina Veterinária. Ainda de acordo com Daiane, ações como essas são importantes para a formação acadêmica dos egressos, pois promovem o conhecimento e ampliam a prática fora do ambiente acadêmico.

"O aluno sai daquela vivência da sala de aula e tem contato com a comunidade local da região, seja ela ribeirinha, indígena ou uma comunidade carente. Trabalhar os alunos em diversas ações é fundamental para o mercado de trabalho em que ele poderá se inserir após formado”, disse Daiane.

Serviço

Mutirão de saúde

Data: 15/04 (sábado)

Horário: das 8h às 16h

Local: Posto de Saúde Porto Xingu

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)