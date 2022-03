Com quase 16 mil atendimentos, USD do Santarenzinho encerra atividades em Santarém

Com a diminuição do contágio e de atendimentos relacionados à covid-19 e outras síndromes gripais, a Unidade de Saúde Descentralizada (USD), que desde julho de 2021 funciona na UBS 24h do Bairro Santarenzinho, será desativada nesta quinta-feira. O espaço manterá os serviços em saúde para outras doenças, já realizado antes da pandemia.

Durante os quase nove meses de funcionamento a USD Santarenzinho atendeu 15.988 pessoas, com 12.304 consultas médicas e 5.887 notificações. Ao todo, 18 pacientes precisaram ser transferidos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e 213.780 medicamentos foram distribuídos.

A coordenadora de atenção básica da saúde do município, Elaine Figueira, destacou que com o encerramento do atendimento parte do prédio será desativada, segundo ela, uma oportunidade para iniciar uma reforma já prevista anteriormente. Ela afirma ainda que a unidade já foi ampliada diversas vezes, mas de forma desordenada. “Por hora, os casos têm diminuído, isso nos dá segurança para fazer a desocupação do imóvel e iniciar a obra”, enfatizou.

Os outros atendimentos como dentistas, consultas médicas, enfermagem, vacinas e atendimentos noturnos da unidade 24 horas continuam normalmente. Será desativado apenas o serviço de atendimentos a síndromes gripais.

A coordenadora relata que nesta quarta-feira foram atendidos 11 pacientres na unidade. Desses, todos negativaram para covid-19.

Onde encontrar atendimento para síndromes gripais?

Com o encerramento das atividades, outras duas USD’s permanecem funcionando, uma na Nova República, na Avenida Presidente Tancredo Neves, próximo à praça do bairro; e na Casinha do Papai Noel, localizada na Praça Barão de Santarém, no Bairro Prainha. Os atendimentos para pacientes com síndromes gripais estão disponíveis de 8h às 17h.