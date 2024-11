Com nova estrutura, Governo do Pará entrega a escola Aluisio Loch em Pacajá

Os investimentos do Governo do Pará na educação garantiram a entrega de mais uma unidade escolar totalmente reconstruída e modernizada. A Escola Estadual de Ensino Médio Aluisio Loch, no município de Pacajá, localizado na Região de Integração Xingu, foi entregue nesta sexta-feira (08/10), com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho, e da vice-governadora, Hanna Ghassan.

Esta é a unidade escolar de número 156 que recebeu melhorias em infraestrutura, equipamentos e mobiliários, garantindo ambientes com mais qualidade e segurança para alunos, professores e equipe administrativa. São 14 novas salas de aula, sala de Atendimento Educacional Especializado, sala de leitura, laboratório multidisciplinar, toda estrutura com novas instalações elétricas e ambientes refrigerados, além de novas áreas administrativas, acessibilidade, urbanização completa, refeitório, entre outros novos espaços.

“Estou muito feliz de poder estar aqui em Pacajá entregando a Escola Aluisio Loch, fruto da parceria do governo do Estado com a prefeitura para trazer esse equipamento de educação de qualidade, de excelência, desse espaço de transformação e a garantia que crianças e jovens deste município terão um melhor ambiente para que, com educação possam construir o seu futuro, reafirmar o compromisso do governo de trabalhar pela transamazônica, trabalhar junto com o Pacajá para fazer esse município crescer cada vez mais”, afirmou o governador Helder Barbalho.

Atualmente, a escola atende 420 estudantes do Ensino Médio e da EJA (Educação de Jovens e Adultos), nos turnos vespertino e noturno, distribuídos em 14 turmas.

Na avaliação do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), os estudantes passaram de 2,5 para 4,1, um resultado muito comemorado pela comunidade escolar e pela vice-governadora, Hanna Ghassan, que ressaltou o compromisso do Estado em elevar a qualidade do ensino no Pará.

“São muitos os investimentos na educação que fazem com que o Estado do Pará tenha saído das últimas colocações para a sexta melhor educação do Brasil. Vocês que fazem a educação estão de parabéns pelo trabalho, assim como o nosso governador, Helder Barbalho, que desde o primeiro dia do seu mandato falou que a educação seria uma prioridade, porque ele sabe o valor da educação para a vida de cada um morador do estado do Pará, para todas as famílias e para o futuro das nossas crianças”, disse Hanna Ghassan.

Segundo a diretora Cláudia Mafra, a escola Aluisio Loch tem uma importância única no município de Pacajá. A maioria dos profissionais que são formados passaram por essa unidade escolar e hoje, com os investimentos que foram feitos, ela acredita que a qualidade do ensino-aprendizagem irá avançar ainda mais no município.

“Eu não sei nem explicar o tamanho da grandeza, porque nós passamos por muitas dificuldades no decorrer dos anos, mas com o novo olhar do governo para a nossa escola, nos entregamos ela hoje, um benefício enorme na aprendizagem dos nossos alunos. O nosso orgulho hoje é poder falar que o nosso Ideb, em 2023, subiu de 2,5 para 4,1. Vocês imaginam agora a nossa escola reconstruída, o quanto a gente vai poder melhorar a aprendizagem dos nossos alunos, tornando os cidadãos mais instruídos, mais capacitados para trabalhar até mesmo no município”, ressaltou.

A estudante Alícia Vitória Oliveira se surpreendeu com a nova escola e comparou o antes e o depois. “A minha escola antes, ela era bem, como eu posso dizer, bem acabada. Ela não era muito boa. A gente tinha um aprendizado, mas não era tão bom. E acho que com essa reforma nós vamos aprender muito mais. Eu gostei muito da sala de computação e da cantina também, achei muito chique, ficou muito top, porque antes não tinha quase nada e aqui ficou muito bom. Muito obrigada, governador Helder Barbalho, pela reforma. Você vai ajudar muito com o nosso aprendizado”, declarou a estudante.

Ian Teixeira dos Santos é aluno do ensino médio e este ano participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Seu sonho é ingressar numa universidade para o curso de engenharia civil e ao ver a nova estrutura da escola Aluisio Loch, acredita que será um incentivo importante para os estudantes concluírem seus estudos.

“É muito gratificante para mim quanto aluno ter a possibilidade de estar numa escola nova e bem equipada, com materiais como de informática e robótica, sala de atendimento especializado e quadras para esporte. Isso motiva o aluno a estar na escola, porque a pessoa que está numa situação precária, como era a nossa, em que a gente estudava em escolas emprestadas, perde a vontade. E agora a gente tem o prazer de estar na escola, se sente bem”, afirmou.

Para o vice-diretor pedagógico e professor de Língua Portuguesa, Sidinei Dias dos Santos, que trabalha há 20 anos na escola, os investimentos feitos pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), vão refletir na qualidade do ensino-aprendizagem dos alunos.

“Nós não tínhamos quadro de vidro, era quadro preto, tínhamos que escrever com giz. Não tinham carteiras apropriadas para os alunos e a energia elétrica também era muito ruim, e a sala de aula não tinha ar condicionado. Hoje, nós temos tudo isso e a partir de agora podemos dar uma aula melhor, porque nós temos todos os recursos pedagógicos, nós temos salas de informática com robótica, temos também bibliotecas equipadas, que é muito importante para o desenvolvimento da leitura dos alunos. Toda a equipe do corpo docente se sente muito privilegiada por estar numa escola reformada com todos os recursos que nós precisávamos para desenvolver o nosso trabalho. Quero agradecer ao governador Helder Barbalho, em nome de toda a escola Aluisio Loch, por tudo isso", comemorou.

O vice-prefeito de Pacajá, Leandro Barbosa Reis, também esteve presente na cerimônia e falou sobre a emoção de ver a nova estrutura da escola onde estudou. "Sem sombra de dúvida, eu estou muito feliz nesta manhã de contemplar, de ver essa grande ampliação. Hoje, nós vemos uma sala climatizada, sala de robótica, quadra coberta, com toda a galeria, com toda a estrutura. Sem sombra de dúvida, estou muito feliz como pacajaense e como vice-prefeito”, afirmou.



Mais investimentos - Além do novo prédio, a escola Aluisio Loch foi contemplada com o recurso de R$ 50.565,42 do programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), que é uma iniciativa que potencializa e dá autonomia para o desenvolvimento de ações na rede estadual de ensino. Em toda a Região de Integração Xingu, onde está o município de Pacajá, o Prodep já disponibilizou R$ 3.410.353,96 para melhorias nas escolas paraenses; desse montante, R$ 277.457,49 foram para a comunidade escolar de Pacajá.

Atualmente, na Região de Integração Xingu, o Governo do Estado investe R$ 16.739.426,95 em obras de creches e R$ 26.059.980,64 em escolas da rede estadual. O que representa um total de R$ 42.799.407,59 em obras voltadas para a melhoria da Educação Pública Paraense.

Além das obras de infraestrutura, o governo do Pará por meio da Seduc lançou programas e projetos de incentivo e valorização de estudantes e professores para atender a todas as regiões de integração. Ao implementar o "Bora Estudar", programa inédito no Brasil que reconhece o desempenho escolar, os estudantes da rede estadual dos 10 municípios que compõem a Região Xingu, foram contemplados com bonificações que totalizam R$ 4.510.000,00. Professores e servidores também receberam bonificação por meio do programa Escola que Transforma. A Diretoria Regional de Ensino, onde está o município de Pacajá pagou, por meio do programa de valorização, um total de R$ 7.940.351,24, sendo só Pacajá R$ 654 mil.