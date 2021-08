Com mais de 44 mil novas doses da Pfizer, Pará bate a marca de 7 milhões de vacinas recebidas

O Pará ultrapassou a marca de 7 milhões de vacinas contra a covid-19 recebidas do Ministério da Saúde. A 62ª remessa, com 44.460 doses da Pfizer, chegou na tarde desta segunda-feira (16). No total, o Pará já recebeu 7.015.220 doses, sendo 2.019.210 são da Coronavac/Sinovac, 3.391.550 da Oxford/Astrazeneca, 1.466.010 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

“O Governo tem trabalhado intensamente para avançar na vacinação em todo o Pará. A distribuição das doses para o Centro Regionais de Saúde tem sido feita sempre com celeridade para avançar a vacinação em todos os municípios. É importante que a população também faça a sua parte, acompanhando o calendário do seu município”, comentou o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

Também nesta tarde, a equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) iniciou elaboração da logística de entrega e distribuição das doses, que deve começar nos próximos dias. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

“A Sespa vem utilizando a nova metodologia do Ministério da Saúde que está voltada para a população que ainda não foi vacinada em grupos próximos aos 18 anos. A ideia é trabalhar proporcionalmente para que todos os municípios paraenses alcancem esta faixa etária e, em seguida, ampliar para as pessoas remanescentes de outras faixas etárias já entregando as doses um e dois”, explicou a diretora de Epidemiologia da Sespa, Daniele Nunes.

Vacinas

Até o início da tarde desta segunda-feira (16), o Pará aplicou 3.416.332 vacinas da primeira dose e 1.753.020 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a covid-19. As informações sobre a vacina são fornecidas pelas secretarias municipais de Saúde e a população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o estado através da página do Vacinômetro.