Com fortes chuvas, rio transborda em Igarapé-Açu e interrompe tráfego em rodovia estadual

As fortes chuvas que atingem o Pará têm provocado muitos transtornos à população de Belém e interiores. No município de Igarapé-Açu, na região nordeste do estado, o igarapé Pau Cheiroso transbordou ao longo da terça-feira (31).

Ao transbordar, as águas do rio invadiram a rodovia estadual PA-127 e interromperam o tráfego. A via também é o principal acesso de Maracanã a Igarapé-Açu e à região metropolitana de Belém. Com o transtorno, os moradores de Maracanã ficaram isolados durante a terça.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o estrago causado pela chuva na região. No Instagram, o prefeito de Maracanã, Reginaldo Carrera, recomendou aos moradores do município que não acessem a rodovia.

"A PA-127, que dá acesso ao nosso município de Maracanã, não está passando nenhum tipo de veículo. Totalmente isolada. Rio Pau Cheiroso transbordou cobrindo todos os acessos à nossa cidade de Maracanã. Então, você que é maracanaense e quer vir para Belém, Igarapé-Açu, não venha hoje”, diz as recomendações do vídeo compartilhado pelo prefeito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações à Secretaria de Estado de Transportes do Pará (Setran) sobre a situação da via nesta quarta-feira (1º) e aguarda um posicionamento.