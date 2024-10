Codec fortalece Distrito Industrial de Icoaraci como polo estratégico de desenvolvimento

Sob a liderança da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), o Distrito Industrial de Icoaraci vem se consolidando como um dos principais centros de produção e geração de empregos no Estado. A Codec desempenha um papel crucial na administração e no desenvolvimento do distrito, fornecendo suporte contínuo às empresas instaladas e promovendo a atração de novos investimentos.

Criado em 1981, por meio do Decreto n.º 029.1979, o Distrito Industrial de Icoaraci ocupa uma área de 204,1 hectares e abriga 39 empresas, com cerca de 10 mil empregos, entre diretos e indiretos, atuantes em setores como construção civil e naval, extrativismo vegetal, metalurgia, beneficiamento de madeira, logística e serviços, embalagens e alimentos. Sua localização estratégica, com acesso tanto terrestre quanto marítimo, é um dos grandes diferenciais que têm impulsionado seu crescimento.

Um exemplo é a Majonav, empresa do setor de logística rodofluvial, que está presente no distrito há 24 anos e já investiu cerca de R$ 200 milhões. "Com as demais empresas, geramos aproximadamente mil empregos diretos e mais de cinco mil indiretos", afirma Nelson Aires, diretor-presidente da Majonav Transportes, destacando o impacto socioeconômico do distrito na região.

Fábio Alves, diretor comercial da Majonav desde 2019, compartilha sua experiência. "A oportunidade de trabalhar aqui foi um divisor de águas para a minha carreira. A logística multimodal, que integra transporte fluvial, rodoviário e ferroviário, é a essência do nosso negócio, e o distrito tem sido fundamental para o crescimento da região, gerando empregos e oportunidades para muitos, como no meu caso", completa.

O presidente da Codec, Lutfala Bitar, reforça o papel estratégico do Distrito Industrial de Icoaraci para o desenvolvimento industrial do Pará. "O distrito é um pilar importante na geração de emprego e renda. Para fortalecer esse polo, a Codec investe constantemente na otimização de sua gestão, apoiando políticas de incentivo fiscal para atrair novos investimentos e promover a expansão das empresas já estabelecidas, além de fornecer suporte técnico especializado", conclui Bitar.