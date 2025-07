CIIR oferece esportes adaptados para pessoas com deficiência em Belém

Usuários do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), localizado em Belém, têm acesso a diferentes modalidades de esportes adaptados, como natação, vôlei de piscina, judô, bocha e basquete. A iniciativa integra o processo de reabilitação de pessoas com deficiência (PcDs) atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e é coordenada por profissionais do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), setor do CIIR.

Bocha auxilia no desenvolvimento motor e cognitivo

Entre os participantes está Alesson Ribeiro, de 35 anos, que tem paralisia cerebral. Há dois anos, ele participa das atividades, com destaque para a bocha — esporte que tem contribuído para sua evolução física, incluindo equilíbrio, coordenação motora, controle de tronco, noção espacial e tônus muscular.

“Fico muito feliz em ser atendido aqui. Uso os equipamentos do Centro e também pratico os exercícios em casa para evoluir sempre. Tenho muito apoio da minha mãe e dos profissionais maravilhosos que me acompanham. Já melhorei bastante. Gosto muito da bocha. A equipe e os colegas viraram minha segunda família”, relatou Alesson, que também passou pela fisioterapia, é acompanhado por profissionais de educação física e utiliza uma órtese fornecida pelo CIIR.

Centro é referência em reabilitação no Pará

Reconhecido como unidade de referência no Pará, o CIIR oferece assistência de média e alta complexidade para pessoas com deficiência física, visual, auditiva e intelectual. Segundo a coordenadora interina do CER IV, enfermeira Mônica Santiago, o trabalho desenvolvido tem como foco promover autonomia por meio da prática esportiva.

“Nosso objetivo é fortalecer a autonomia dos usuários, sempre com apoio de uma equipe multidisciplinar que inclui fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, musicoterapeutas e profissionais de hidroterapia. Os vínculos criados aqui reforçam o sentimento de pertencimento e incentivam uma maior participação nas atividades do dia a dia”, explicou a coordenadora.

Avaliação personalizada direciona atividades

O educador físico Danilo Rodrigues destaca que todos os usuários passam por uma avaliação individualizada para identificar as atividades mais indicadas ao seu perfil funcional.

“O esporte adaptado contribui para o desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo dos usuários. Nosso foco principal é melhorar a capacidade funcional de cada pessoa, com uma abordagem lúdica e estruturada, pensando em resultados positivos para o corpo e a mente”, afirmou o profissional.

Como ter acesso aos serviços do CIIR

O atendimento no CIIR ocorre por meio de encaminhamento das unidades de saúde municipais. Os casos são direcionados às Centrais de Regulação locais e, em seguida, à Regulação Estadual, que avalia cada solicitação conforme o perfil do usuário, por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER).

Serviço

Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR)

O CIIR é uma unidade pública do Governo do Pará, gerida pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).