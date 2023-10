Chuva de granizo surpreende moradores de Moju na tarde desta segunda-feira (16)

Diversos moradores de Moju, no nordeste do Estado, compartilharam imagens do momento em que uma chuva de granizo caiu sobre o município e surpreendeu a população. O caso incomum teria ocorrido por volta das 17h30 desta segunda-feira (16).

Segundo postagens nas redes sociais, os moradores teriam se surpreendido com o fenômeno meteorológico, pois não imaginavam que a chuva - comum durante as tardes nesta época do ano - seria de pequenas pedras de gelo. Nos relatos, não há informações sobre danos materiais ou pessoas feridas.

Como se forma o granizo?

A chuva de granizo acontece quando o ar quente da superfície terrestre encontra nuvens densas e muito frias em pontos mais altos da atmosfera. Devido ao contraste brusco de temperatura, as gotas de água se solidificam. É importante destacar que, por não ser potável, a água da chuva não deve ser ingerida, pois pode apresentar em sua constituição substâncias tóxicas e microrganismos.

Chuva de granizo em Belém

Fato semelhante também já foi registrado em Belém, em setembro de 2021. O fenômeno, raro na região metropolitana de Belém, segundo a meteorologia, aconteceu após um aglomerado de nuvens se deslocar do litoral paraense em direção à capital. Moradores de pelo menos seis bairros registraram o fato em vídeos e fotos. Antes disso, a última vez de que se tem notícia de algo parecido na cidade foi em 2014.