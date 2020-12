Quase 500 detentos deixam prisões na Grande Belém para 'saidinha' de Natal

A liberação de custodiados para a saída temporária do Natal foi iniciada na quarta-feira (23), para evitar aglomeração. Por solicitação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o Judiciário dividiu os detentos beneficiados em cinco grupos. O primeiro grupo foi liberado nesta quinta-feira, 24, para passar o Natal com a família. No total, 300 internos saíram com o uso de tornozeleira eletrônica para monitoramento e 152 sem monitoramento, com retorno marcado para a próxima quarta-feira (30).

Na Região Metropolitana de Belém (RMB) foram beneficiados detentos do Centro de Recuperação do Coqueiro (CRC), Centro de Recuperação Penitenciário do Pará (CRPPV), Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (Cpasi), Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN), Central de Recaptura de Condenados (CRCO), Centro de Recuperação de Mosqueiro (CRMO), Central de Triagem da Marambaia (CTMAB), Centro de Progressão Penitenciária de Belém (CPPB) e os Centros de Recuperação Feminina (CRF).

Antes da liberação, de acordo com a Seap, os internos passaram por triagem, realizada pela equipe técnica de saúde de cada unidade, dentro das medidas de prevenção ao novo coronavírus, além da validação biométrica. Na volta à unidade penitenciária, os internos deverão passar por nova avaliação clínica feita pela equipe de saúde e ficarão em isolamento social por 21 dias.