Caso suspeito da variante Delta é investigado em Santarém

Uma paciente com suspeita de infecção pela variante Delta está sendo acompanhada pelo Setor de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Santarém, após ser encaminhada por um hospital particular. A mulher que testou positivo para covid-19 recebeu alta e segue em isolamento domiciliar. Ela viajou recentemente para um estado que possuí casos comprovados da variante delta do coronavírus. Até agora, o Pará tem um caso confirmado da variante que fez aumentar o número de casos da doença até em países com a vacinação mais adiantada.

Na semana passada, o Instituto Evandro Chagas (IEC), órgão ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), confirmou o primeiro caso da variante Delta no Pará, em uma paciente de 26 anos, de Belém, e veio dos Estados Unidos.

Em nota, a prefeitura do município afirma que a Semsa coletou material e entregou ao Labimol/Ufopa, que a pedido da Sespa, será encaminhado ao Lacen/Fiocruz para o exame de sequenciamento genético, que é capaz de identificar se a paciente possui ou não a contaminação pela variante delta.

Também por nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que "...está investigando o caso e o Lacen-Pa aguarda o envio da amostra para encaminhar ao laboratório de referência para sequenciamento genético. A Sespa ressalta que variantes não são detectáveis por sintomas, ou seja, não existem sintomas específicos que detectem um tipo de variante, somente o exame laboratorial pode confirmar essa informação".