Casa de pais de vereadora é assaltada por piratas no rio Furo Gentil, em Abaetetuba; vídeo

A vereadora Professora Madalena, do Município de Abaetetuba, no nordeste do Pará, postou nas redes sociais que os pais dela foram vítima de assalto à mão armada no sábado (11). "Hoje pela manhã, meus pais foram vítimas de pirataria lá no Furo Gentil; ele (o pai dela) e o outro vizinho, Naldo, foram rendidos, sofreram muita violência, infelizmente; mas, eles estão bem, graças a Deus estão com a saúde preservada", conta vereadora. De uma das vítimas, segundo as primeiras informações, teriam sido levados R$ 9 mil.

De acordo com a vereadora Professora Madalena (Psol), foi providenciado o Boletim de Ocorrência "e vai ser investigado esse caso". Muito emocionada no vídeo, a veredora agradece às pessoas que rezaram e que estão prestando solidariedade e que estão preocupadas.

VEJA MAIS

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é mostrado quando três homens armados e com os rostos cobertos saem do interior de um barco com um homem idoso, sem camisa, por um trapiche. Um outro senhor é conduzido pelos assaltantes. Em outro vídeo, os criminosos fogem em uma rabeta.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou à Polícia Civil mais informações sobre o caso.