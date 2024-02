Carnaval 2024: chuvas e falta de manutenção aumentam riscos de acidentes de trânsito, alertou PRF

Com a chegada do Carnaval, muitos planejam deixar Belém e pegar a estrada em direção ao interior do estado e destinos turísticos, como Mosqueiro e Salinas. Em entrevista com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Adriano Ferreira, foram compartilhadas orientações valiosas aos condutores para curtiremo feriado prolongado com segurança.

As dicas abrangem desde cuidados básicos com o veículo em períodos chuvosos até alertas sobre ultrapassagens perigosas em trechos específicos da rodovia BR-316. "O período de carnaval aqui no Pará é um período chuvoso. Então se tem chuva, mais do que nunca, a gente precisa ter condutores que estão concentrados no trânsito, ou seja, não estão com sono, não estão cansados, não beberam, e aliado a isso, é necessário um cuidado ainda mais apurado com o veículo, coisas simples, mas que fazem a diferença", disse.

Para o inspetor, a manutenção do veículo deve estar em dia. "Por exemplo, o limpador de para-brisa é algo que poucas pessoas se preocupam em verificar, daí caso se depararem com uma chuva no meio da rodovia, forem precisar e não funcionar, imagina você conseguir conduzir o veículo com a chuva caindo sem o limpador?", indagou.

"Pneus também são essenciais. Essa semana a gente participou de uma fiscalização ali no KM-75 e a ficamos muito surpresos com a quantidade de veículos com pneus, que a gente fala popularmente, frisados ou careca. Isso é um risco absurdo, não adianta você passar no borracheiro, ele fazer ali aquele risco com ferro de solda, aquele pneu, se você precisar dele para fazer uma frenagem na rodovia, ele é que nem sabão, ele vai deslizar na rodovia, você vai se envolver em acidente", acrescentou.

Quando perguntado sobre o retorno, o inspetor destaca um estudo da PRF que demonstra que muitos acidentes acontecem próximo as casas dos condutores."Porque você baixa a guarda. E a volta do carnaval, salvo aqueles que realmente não bebem, é muito preocupante porque são pessoas que passaram aí um certo excesso, que estão com sono e ressaca. Então muito cuidado com isso, se for possível, coloque o veículo na mão de alguém que não se embebedou nesse carnaval. O que está em jogo é a sua vida", concluiu.

Confira as dicas da PRF para garantir a segurança na estrada neste Carnaval

Rota alternativa: Para quem vai para destinos como Salinópolis e Bragança, a ROTA TURÍSTICA é uma opção para quem não quer passar por "sufocos" ao longo da BR-316. Saindo de Belém pela BR-316, dobre à esquerda em direção ao Apeú (Avenida Barão do Rio Branco), para entrar na rotatória e seguir pela PA-320 (estrada que vai para São Francisco do Pará). Deste ponto, o condutor segue direto, passando por Nova Timboteua, e dois quilômetros depois chegará ao trevo da PA-242 com a PA-324, seguindo por esta última para Salinópolis. Já para quem tem destino o município de Bragança, basta seguir caminho pela PA-308 com direção à Capanema.

Condições Climáticas : O período de Carnaval no Pará é caracterizado por chuvas. Portanto, é crucial que os condutores estejam concentrados no trânsito, evitando dirigir sob sono, cansaço ou influência de álcool. Durante as chuvas, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

: O período de Carnaval no Pará é caracterizado por chuvas. Portanto, é crucial que os condutores estejam concentrados no trânsito, evitando dirigir sob sono, cansaço ou influência de álcool. Durante as chuvas, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar. Manutenção do Veículo: Os condutores devem realizar uma verificação detalhada de seus veículos. Itens como limpador de para-brisa e pneus merecem atenção especial, pois o mau funcionamento desses componentes pode representar riscos significativos em condições de chuva. Além do cuidado de outros itens de segurança, como sistema de freios, sistemas de iluminação e sinalização.

Os condutores devem realizar uma verificação detalhada de seus veículos. Itens como limpador de para-brisa e pneus merecem atenção especial, pois o mau funcionamento desses componentes pode representar riscos significativos em condições de chuva. Além do cuidado de outros itens de segurança, como sistema de freios, sistemas de iluminação e sinalização. Ultrapassagens Perigosas: No trecho a partir do KM-75, onde a BR-316 se torna uma rodovia simples, é essencial ter cuidado redobrado, especialmente em relação às ultrapassagens, que quando feitas imprudentemente, têm sido uma causa comum de acidentes graves. A PRF destaca a importância de priorizar a segurança e evitar ultrapassagens arriscadas, mesmo diante de situações de tráfego congestionado. Ressalta-se que ultrapassagens mal realizadas são responsáveis por um terço das mortes em rodovias federais.

No trecho a partir do KM-75, onde a BR-316 se torna uma rodovia simples, é essencial ter cuidado redobrado, especialmente em relação às ultrapassagens, que quando feitas imprudentemente, têm sido uma causa comum de acidentes graves. A PRF destaca a importância de priorizar a segurança e evitar ultrapassagens arriscadas, mesmo diante de situações de tráfego congestionado. Ressalta-se que ultrapassagens mal realizadas são responsáveis por um terço das mortes em rodovias federais. Cuidado Próximo de Casa: Estatísticas indicam que muitos acidentes ocorrem nas proximidades da residência, pois os condutores tendem a baixar a guarda. Portanto, é crucial manter a atenção mesmo nas últimas etapas da viagem.

Estatísticas indicam que muitos acidentes ocorrem nas proximidades da residência, pois os condutores tendem a baixar a guarda. Portanto, é crucial manter a atenção mesmo nas últimas etapas da viagem. Condutores Fatigados: A viagem deve ser planejada, de modo que o condutor não dirija por mais de quatro horas ininterruptas. O retorno do Carnaval é preocupante, pois muitos condutores podem estar cansados, com ressaca e ainda assim pegam a estrada. O inspetor aconselha a colocar o veículo nas mãos de alguém descansado e sóbrio, enfatizando que a vida está em jogo.

A viagem deve ser planejada, de modo que o condutor não dirija por mais de quatro horas ininterruptas. O retorno do Carnaval é preocupante, pois muitos condutores podem estar cansados, com ressaca e ainda assim pegam a estrada. O inspetor aconselha a colocar o veículo nas mãos de alguém descansado e sóbrio, enfatizando que a vida está em jogo. Capacidade máxima de passageiros: o veículo só pode levar até a capacidade máxima de passageiros permitida pelo manual. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente.

o veículo só pode levar até a capacidade máxima de passageiros permitida pelo manual. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente. Bagagens no porta-malas: as bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e machucar os ocupantes do carro.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo Atualidade)