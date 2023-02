Carnaval 2023: Inmet prevê muita chuva para o período da folia na Grande Belém

A previsão do tempo para o Carnaval na Grande Belém é de muita chuva. Segundo José Raimundo Abreu de Sousa, coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o próximo sábado (18) será o dia com maior possibilidade de chuva na capital paraense, cidades próximas e no litoral do Estado, podendo até mesmo registrar tempestades severas. Outras regiões do Pará também devem sofrer com chuvas durante o final de semana.

Em conversa com a redação integrada de O Liberal na tarde desta quarta-feira (15), José informou que o nordeste paraense e o litoral do Estado devem ser as regiões mais atingidas pelas chuvas neste final de semana. O tempo fechado dará uma trégua aos foliões apenas no domingo (19), mas, na segunda (20) e terça-feira (21), o clima chuvoso volta a predominar, e com possibilidades de rajadas de vento. .

"O sábado (18) deve ser bastante chuvoso, assim como a segunda e a terça-feiras. O tempo só deve melhorar nessas regiões no domingo (19) e, mesmo assim, ainda haverá chuvas de curta duração. Salinas, Bragança, Marudá, Marapanim, Curuçá, Algodoal e o norte do Marajó até Soure devem sofrer bastante com as chuvas e possibilidade de tempestades severas", detalhou o coordenador do Inmet.

Temperatura alta só mesmo a dos blocos de Carnaval, porque em Belém as mínimas poderão variar de 21° a 23°, e as máximas de 30° a 32°.

Tempo nas outras regiões paraenses

O tempo nas regiões oeste, sul e sudeste do Pará também será de chuvas, portanto, a população dos municípios incluídos nessas áreas deve ficar atenta. "Enquanto o litoral paraense e nordeste do Estado devem registrar chuvas fortes no sábado (18), o tempo na região oeste será menos chuvoso, mas com predominância de céu parcialmente nublado, podendo haver precipitações apenas da tarde para noite. Já no domingo (19) essas regiões deverão registrar bastante chuva", disse.

Cuidado na hora de tomar banho nas praias

O coordenador do Inmet faz um alerta aos banhistas que optarem por passar o fim de semana nas praias ou balneários: as chuvas neste final de semana podem ter trovoadas fortes. "Já tivemos neste ano casos de mortes de pessoas atingidss por raios enquanto tomavam banho em praias. É preciso estar atento às nuvens mais escuras, que normalmente indicam a presença de descargas elétricas. Por isso os banhistas devem ter cuidado na hora da diversão para que nenhum tipo de acidente aconteça", orientou o coordenador do Inmet.