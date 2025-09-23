Capa Jornal Amazônia
O Liberal

Capacita COP30 abre inscrições para 400 vagas gratuitas de qualificação profissional

Etapa oferece oportunidades em cursos distribuídos entre Belém, Salinópolis e Santarém, com aulas a partir de 29 de setembro

Agência Pará

 O programa Capacita COP30 inicia, nesta terça-feira (23), as inscrições para a 13ª fase de cursos gratuitos de qualificação profissional. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), oferece nessa etapa 455 vagas, com aulas previstas para começarem dia 29 de setembro, nos polos de Belém, Salinópolis e Santarém. As inscrições devem ser realizadas na plataforma oficial do programa: www.capacitacop30.pa.gov.br.

De acordo com o coordenador do Capacita COP30, Andrey Rabelo, a 13ª fase marca um momento especial. “Estamos chegando a uma etapa simbólica do programa, que deve ser a última oferta presencial. Isso reforça ainda mais o valor desta fase, porque marca a consolidação de um esforço coletivo que começou grande e se tornou um case de sucesso no Pará. Encerramos não apenas com números expressivos, mas com histórias reais de transformação e novas oportunidades para os paraenses”, destacou.

Novas ofertas - Em Belém, os cursos serão distribuídos em quatro instituições. Na Escola Estadual de Ensino Técnico do Pará Professor Francisco das Chagas Ribeiro Azevedo (Cacau), em Icoaraci, serão ofertados os cursos de Inglês Avançado para Negócios Turísticos e Hotelaria e Meios de Hospedagem. Já a Escola Estadual de Ensino Técnico Dr. Celso Malcher receberá as turmas de Espanhol Avançado para Negócios Turísticos e Inglês Avançado para Negócios Turísticos.

O Instituto Estadual de Educação Profissional (IEEP) oferecerá os cursos de Oratória: Técnicas de Excelência na Arte de Falar em Público, Marketing e Comunicação para Cobertura e Divulgação de Eventos, Hotelaria e Meios de Hospedagem, Libras, Inglês Avançado para Negócios Turísticos e Excelência no Atendimento nos Serviços em Recepcionista. A Escola Estadual de Ensino Técnico Vilhena Alves contará com turmas de Inglês Avançado para Negócios Turísticos, Marketing Digital para o Setor Turístico, Hotelaria e Meios de Hospedagem e Libras.

Nos municípios de Salinópolis e Santarém, também haverá oferta de cursos. Em Salinópolis, serão oferecidos Inglês Avançado para Negócios Turísticos e Organização de Eventos. Em Santarém, haverá turma de Inglês Básico para Negócios Turísticos, ampliando as oportunidades de formação em regiões estratégicas para o turismo no Pará.

As turmas terão carga horária de 40 horas e até 35 alunos, com aulas nos turnos da tarde e da noite, de segunda a sexta-feira. “O Capacita COP30 é mais do que um programa de qualificação, é uma política pública que deixa marcas concretas na vida das pessoas. Esse legado permanecerá muito além do evento, abrindo portas para que a população tenha mais oportunidades de trabalho e geração de renda. É uma iniciativa que orgulha o Estado e mostra a força da educação como ferramenta de transformação social”, destaca o titular da Sectet, Victor Dias.

Ao final dessa fase, o programa ultrapassará a marca de 30 mil certificados emitidos, consolidando-se como uma das maiores iniciativas de qualificação profissional do Estado. Desde sua criação, o Capacita COP30 contou com mais de 32 instituições envolvidas, entre ofertantes de cursos e demandantes, incluindo órgãos públicos e empresas privadas. Essa rede de parceiros permitiu oferecer cursos presenciais e a distância, abrangendo a Região Metropolitana de Belém e o interior do Pará.

Palavras-chave

capacita COP30

qualificação profissional

governo do pará

Pará
