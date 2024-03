Pará encerra vacinação contra influenza nesta quinta; campanha é antecipada em outras regiões

A campanha de vacinação contra Influenza no Pará chega ao último dia nesta quinta-feira (29). A vacinação chegou, até o dia 28 de fevereiro, em Belém, com apenas 20% de cobertura vacinal, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). No Norte do Brasil, a imunização tem início no segundo semestre do ano, por conta de particularidades climáticas que influenciam a disseminação do vírus da gripe na região. O cronograma é diferente do restante do país, que dará início à campanha no dia 25 de março. A campanha nacional que geralmente começa em meados de abril, foi antecipada devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no país.

O cronograma de vacinação contra a gripe na rede pública brasileira é dirigido a grupos considerados prioritários por terem maior risco de contrair a infecção e evoluir para um quadro grave. O Ministério da Saúde espera que 75 milhões de brasileiros sejam imunizados.

De acordo com a Sesma, O número de casos da doença aumentou 275% entre 2022 e 2023. Foram 33 casos no ano retrasado e 124, no ano passado. Até o momento, neste ano, a Sesma já contabilizou 15 pessoas infectadas por Influenza. Nesta quarta (28), um posto de saúde no bairro de Fátima registrou lotação de público em busca da vacina.

Vacina Influenza Trivalente

O imunizante de 2023, produzido no Butantan e oferecido pelo SUS, protege contra três vírus respiratórios: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B e contribui para diminuir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus.

Veja onde se vacinar em Belém

- Todas as unidades básicas de saúde de Belém, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

- Faculdades, das 9h às 17h

Unifamaz (avenida Visconde de Souza Franco, 72, Reduto);

Fibra (avenida Gentil Bittencourt, 1.144, Nazaré);

Unama Alcindo Cacela (Av. Alcindo Cacela, 287; Umarizal) e

Escola de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)