Campanha de Vacinação contra a Influenza começa na próxima segunda, no Pará

A Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe) começa na próxima segunda-feira, 13 de novembro, e vai se estender até 15 de dezembro. O dia “D” de mobilização para a vacina será no dia 25 de novembro. Com o objetivo de reduzir complicações, internações e mortalidade que decorrem das infecções pelo vírus da influenza, a vacinação será realizada em todos os Estados da Região Norte.

Nos outros anos, a vacinação contra a Influenza acontecia de forma simultânea em todo o país, geralmente entre os meses de abril e junho; já para a população da Amazônia, a vacina era recebida tardiamente, quase no fim do período chuvoso. Este ano a vacinação acontece antes do inverno amazônico.

A gripe é uma infecção viral que ataca os pulmões, o nariz e a garganta. Os sintomas incluem febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão, coriza, dores de cabeça e fadiga. A vacinação também ajuda a proteger aqueles que são mais vulneráveis às doenças graves, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), e a descompensação de quadros de doenças pré-existentes, que podem levar à morte.

Produzida pelo Instituto Butantan, a vacina de 2023 ofertada pelo SUS protege contra três vírus respiratórios: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B e contribui efetivamente para reduzir o adoecimento, complicações e a mortalidade causada por esses três vírus respiratórios.

“A vacina reduz o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos, principalmente, nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco”, é o que diz Jaíra Ataíde, coordenadora estadual de Imunizações da Sespa. A coordenadora ressaltou que a vacinação é a melhor estratégia de prevenção contra a Influenza e tem a capacidade de promover imunidade no período de maior circulação dos vírus.

Grupos prioritários

Durante a Campanha, devem ser vacinados idosos com 60 anos e mais, trabalhadores da saúde, crianças de 06 meses a menores de 06 anos de idade; gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade com mais de 18 anos de idade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Microplanejamento

De acordo com a coordenadora Jaíra Ataíde, há uma novidade nas ações de vacinação apresentadas pelo Ministério da Saúde foi o Microplanejamento, como uma ferramenta de planejamento de uso contínuo nos municípios tanto em campanhas quanto na rotina de vacinação.

“O microplanejamento tem a finalidade de fortalecer e ampliar o acesso à vacinação, respeitando as diversidades regionais, em que a organização e a operacionalização consideram a realidade local, direcionando esforços para o alcance e resgate da cobertura vacinal, que ainda está muito baixa no Pará”, explicou.

Mudança

A antecipação da Campanha contra a Influenza na região Norte é uma reivindicação antiga dos secretários estaduais de Saúde que foi atendida pelo Ministério da Saúde após discussões com Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Câmara Técnica Assessora em Imunizações (CTAI), Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Organização Mundial da Saúde (OMS) e Instituto Butantan.

A decisão também levou em consideração as questões geográficas, densidade demográfica e composição etária da população, que influenciam na determinação de certos padrões de circulação e transmissão do vírus. Apesar de o vírus da Influenza circular em todo o Brasil durante o ano, a circulação tende a aumentar em algumas regiões como a Amazônia, onde o período chuvoso ocorre de novembro a dezembro. Por isso, a importância de a população paraense, em especial, tomar a vacina antes de as chuvas se intensificarem.

A vacinação envolve as três esferas gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), contando com recursos da União e das Secretarias Estaduais (SES) e Municipais de Saúde (SMS). E nas três esferas de governo se faz necessário integrar a vigilância epidemiológica e a atenção primária à saúde para o êxito da ação.