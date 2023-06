Idosos têm baixo índice de vacinação contra Influenza; gripe é mais grave nesta idade

Apenas 55% dos idosos foram vacinados neste ano na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, segundo dados do Ministério da Saúde referentes ao período de março a maio, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo a médica Rosana Richtmann, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, os números estão abaixo do estimado "como nunca estiveram". A vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1999 e, tradicionalmente, crianças e gestantes têm mais dificuldade de alcançar as metas, o que não ocorria com a população idosa e profissionais de saúde.

A situação preocupa porque, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), estudo divulgado neste mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a parcela de pessoas com mais de 60 anos tem aumentado, enquanto cai a população abaixo de 30 anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso significa, segundo a médica, que há no Brasil uma população muito mais suscetível a ter gripe.

De 2021 para 2022, o número de óbitos causados pela Influenza no Brasil subiu 135%, e as pessoas com mais de 60 anos são as que adoecem com maior gravidade, indica o Ministério da Saúde. Atualmente, as infecções respiratórias são a quarta maior causa de mortalidade de idosos no país.

Síndrome respiratória

Os registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza em idosos aumentaram 4,5 vezes em 2023, na comparação com o mesmo período de 2022, e 96,1% desses casos necessitaram de hospitalização até o mês de maio deste ano. Os idosos permanecem com maior risco de acidente vascular cerebral (AVC) até dois meses após uma infecção pelo vírus Influenza. As informações são do Ministério da Saúde.

A médica Rosana Richtmann diz que observa-se, cada vez mais, a relação de doenças virais, como a Influenza, com complicações cardiovasculares. O risco para infarto, arritmia, AVC e até derrame é maior nesses casos.A médica ainda ressaltou que, com a idade, as pessoas não percebem que é muito maior a chance de ter outras complicações decorrentes da gripe, a exemplo de diabetes, hipertensão e situações respiratórias, como asma e bronquite crônica.

O Ministério da Saúde destaca que cerca de 70% dos idosos têm alguma doença crônica e maior risco de agravamento de infecções. Isso ocorre porque o avanço da idade faz com que o sistema de defesa do corpo humano comece a apresentar diminuição de suas funções; processo é chamado de imunossenescência.

Como resultado desse declínio progressivo do sistema imunológico, a pessoa fica mais suscetível a algumas doenças e infecções. Os idosos que se vacinam contra Influenza, porém, têm menos possibilidade de ter a doença, com percentual em torno de 60% a 65%, ou de ter uma doença menos grave.

Risco da gripe

Para o coordenador do boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Marcelo Gomes, caiu a percepção de risco associado aos vírus da gripe, o que pode ter ajudado na diminuição da busca pela vacina contra Influenza.

Assim como a infectologista, Gomes alertou que o vírus Influenza continua circulando, “aproveitando o momento” em que se relaxou. O resultado é que as pessoas não estão com a imunidade adequada, e isso favorece a transmissão.

Proteção

As pessoas com sinais de gripe que não possam fazer repouso e precisem sair devem usar máscaras de proteção, segundo o pesquisador, especialmente se pegam transporte público. Para ele, os brasileiros estão perdendo uma oportunidade muito grande de criar uma conscientização populacional de que a máscara é uma ferramenta extremamente valiosa para situações específicas.

Com o arrefecimento da covid-19, a sensação é de que a máscara já não é mais necessária. Gomes ressaltou que não se trata de usar sempre máscara, mas sim em situações específicas, como outros países fizeram no passado e construíram esse costume como defesa contra a gripe