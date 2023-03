Sanofi lança vacina quadrivalente contra gripe voltada para idosos

A farmacêutica Sanofi acaba de lançar no Brasil a primeira vacina quadrivalente de alta dose contra a gripe, chamada Efluelda. O imunizante é direcionado para pessoas com mais de 60 anos e oferece maior proteção contra as cepas da influenza A e B.

A gripe pode causar consequências graves e imprevisíveis em adultos, principalmente aqueles com mais de 40 anos. Estudos mostram que essas pessoas têm oito vezes mais chances de sofrer um derrame nos primeiros três dias após contrair a doença e dez vezes mais chances de sofrer um ataque cardíaco. Além disso, os adultos com diabetes são 75% mais propensos a ter um evento glicêmico anormal após passarem pela gripe.

Segundo a infectologista Rosana Richtmann, do Instituto de Infectologia Emilio Ribas, os idosos podem sofrer ainda mais com as consequências da influenza, pois o sistema imunológico enfraquece naturalmente com o envelhecimento, um processo chamado imunossenescência. A infecção por influenza pode gerar uma reação em cadeia de processos inflamatórios que têm potencial de causar quadros clínicos graves cardiovasculares e metabólicos, especialmente na população idosa.

O envelhecimento da população brasileira está se acelerando, e em 2050, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o número de idosos no país será o dobro do número de crianças. Atualmente, as infecções respiratórias são a quarta maior causa de mortalidade entre os idosos, e a letalidade por gripe é a maior entre todas as faixas etárias.

A partir de abril deste ano, a Efluelda estará disponível para venda em clínicas privadas de vacinação.