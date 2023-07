Pará tem 61% de idosos vacinados contra a Influenza nos primeiros meses de 2023, diz Sespa

No Pará, 507.758 idosos receberam a vacina contra o vírus Influenza, no período entre janeiro até o dia 5 de julho deste ano, conforme balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A meta de imunização estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS) para 2023, ainda segundo a Sespa, é de 824.561 pessoas vacinadas. Com isso, a cobertura vacinal atual é de 61,58% em todo o Estado. Em comparação ao ano de 2022, foram vacinadas 471.902 idosos. Naquele ano, a meta estabelecida pelo MS foi de 90%, o que corresponde a 793.740 pessoas.

Quanto aos casos de Influenza registrados em idosos no Pará, de janeiro até o dia 4 de julho, foram 65 ocorrências no total, segundo revelam dados do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) divulgados pela Sespa. Já em 2022, 29 casos foram computados. Com relação aos casos registrados em 2022 dentro do mesmo período equivalente ao período do balanço de 2023, o total foi de 29 — mesmo valor do ano todo, pois houve detecção de vírus Influenza até o mês de maio/2022, ainda de acordo com dados do GAL.

De acordo com a Sespa, a campanha contra Influenza foi realizada nos meses de março e abril, com prorrogação até 31 de maio. No entanto, a vacinação se estende enquanto houver estoque das vacinas nos municípios. Além da vacina contra a Influenza, a Sespa reforça a importância de outros imunizantes no calendário vacinal dos idosos. Entre eles: hepatite B, dupla adulto (difteria e tétano), febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e pneumocócica 23 (para idosos asilados, pneumopatas e com comorbidades).

Reforço

A cobertura vacinal no Pará de 61,58% até este momento de 2023 é considerada baixa, como explica o infectologista Caio Botelho. Ele comenta que a cobertura vacinal esperada para esse público é de, no mínimo, 85% de pessoas vacinadas. O médico lembra que essa baixa adesão vacinal segue uma tendência observada em todas as idades elegíveis para a vacina. “A gente precisa aumentar essa taxa de vacinação. Cada vacina vai ter um número necessário para a gente ter uma cobertura, que é uma proteção populacional. A gente precisa reforçar essas campanhas”, afirma Caio.

“A população idosa está dentro dessas populações vulneráveis ao vírus da influenza, principalmente, que é um vírus respiratório. Então, a gente precisa ter esse cuidado com os idosos. A vacina, em si, tem um fator de proteção individual apenas para aquele idoso que foi vacinado, mas também tem para aquela população. Por exemplo, idosos que moram em abrigos ou idosos que moram com crianças, idosos que moram em locais que moram muitas pessoas juntas numa casa onde tem muitas pessoas que coabitam. Esses idosos têm que se vacinar urgentemente, porque eles estão mais expostos a esses vírus”, explica.

O médico reforça a importância de se imunizar e garante a eficácia das vacinas. “Anualmente, a gente precisa atualizar a vacina, tanto pelo nível de anticorpos que essa vacina pode manter suspenso quanto também pela atualização das cepas virais que estão circulando na nossa região. A gente precisa que a população idosa esteja atenta ao calendário vacinal principalmente pela sua característica de longevidade. A influenza tem alto poder de letalidade, enquanto mais velho for a pessoa e quanto mais comorbidades ela tem. Então, a gente precisa tomar cuidado”, recomenda o médico.

Para se proteger contra o vírus Influenza, Caio reforça alguns cuidados no dia a dia: “Quantas às medidas de cuidado, são as mesmas medidas de cuidado da covid: higienização das mãos, ambientes arejados e manter-se hidratado. Agora, no nosso verão amazônico, ficam dias muito quentes, mesmo que tenhamos chuvas em alguns dias pontuais. O que a gente orienta é que o idoso esteja bebendo muita água”. O médico também recomenda uma “alimentação balanceada, muitas verduras, frutas e evitar ambientes aglomerados, além de manter a higiene das mãos”.

Alerta nacional

O alerta para reforçar a vacinação dos idosos vem num momento em que o Ministério da Saúde chama atenção para a baixa vacinação de idosos, acendendo alerta para casos de gripe. Dados do Ministério da Saúde referentes ao período de março a maio revelam que somente 55% dos idosos foram vacinados neste ano na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, em comparação com o mesmo período de 2022 ano passado. O balanço foi divulgado no dia 30 de junho por meio da Agência Brasil.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, os registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza em idosos aumentaram 4,5 vezes em 2023, na comparação com o mesmo período de 2022, e 96,1% desses casos necessitaram de hospitalização até o mês de maio deste ano. Os idosos permanecem com maior risco de acidente vascular cerebral (AVC) até dois meses após uma infecção pelo vírus Influenza.

De 2021 para 2022, o número de óbitos causados pela Influenza no Brasil subiu 135%. Neste cenário, as pessoas com mais de 60 anos são as que adoecem com maior gravidade, indica o Ministério da Saúde. Atualmente, as infecções respiratórias são a quarta maior causa de mortalidade de idosos no país.

Locais de vacinação em Belém

UBS Castanheira. Rua Primeiro de Dezembro, entre as Passagens José de Alencar e Sol Nascente;

UBS Combu, na ilha do Combu;

UBS Pedreira. Avenida Pedro Miranda, 1.346, Pedreira;

UBS Portal da Amazônia. Rua Osvaldo de Caldas Brito 39, Jurunas;

UMS Águas Lindas. Conjunto Verdejante I, Águas Lindas;

UMS Bengui II. Passagem Maciel, Bengui;

UMS Cabanagem. Rua São Paulo, s/n, Cabanagem;

UMS Condor. Rua Lauro Malcher, 285, Condor;

UMS Cotijuba. Rua Manoel Barata, 840, Icoaraci;

UMS Cremação. Rua dos Pariquis, 2.906, Cremação;

UMS Curió. Passagem Engenheiro Alberto Engelhard, s/n, Curió-Utinga;

UMS Fátima. Rua Domingos Marreiros, 1.816, Umarizal;

UMS Guamá. Rua Barão de Igarapé-Miri, 479, Guamá;

UMS Icoaraci. Rua Manoel Barata, 840, Icoaraci;

UMS Jurunas. Rua Engenheiro Fernando Guilhon, s/n, Condor;

UMS Maguari. Alameda NS-15, 43, Coqueiro;

UMS Maracajá. Travessa Siqueira Mendes, s/n (esquina com a Oitava Rua);

UMS Marambaia. Avenida Augusto Montenegro, Marambaia;

UMS Outeiro. Rua Manoel Barata, Ponta Grossa;

UMS Paraiso dos Pássaros. Travessa Beija-Flor, Maracangalha;

UMS Pratinha. Avenida Arthur Bernardes, Pratinha;

UMS Providência. Avenida dos Tucanos, 391-409, Maracangalha;

UMS Sacramenta. Avenida Senador Lemos 1.840, Sacramenta;

UMS Satélite. Travessa WE-8, Coqueiro;

UMS Sideral. Rua Sideral, s/n, Parque Verde;

UMS Tapanã. Rua São Clemente, 3.300, Tapanã;

UMS Tavares Bastos. Avenida Rodolfo Chermont, 170, Marambaia;

UMS Telégrafo. Rua do Fio, Telégrafo;

UMS Terra Firme. Passagem São João, 170, Terra Firme;

UMS Vila da Barca. Travessa Coronel Luiz Bentes, 80, Telégrafo;

USF Aeroporto. Rua dos Passos, s/n, Mosqueiro;

USF Água Cristal. Rua da Mata, Passagem União, 21, Marambaia;

USF Barreiro I. Passagem Mirandinha, 367, Barreiro;

USF Barreiro II. Passagem São Sebastião, s/n, Barreiro;

USF Canal do Galo II. Travessa Humaitá, s/n (entre avenidas Pedro Miranda e Antônio Everdosa), Pedreira;

USF Canal Pirajá. Travessa Barão do Triunfo, 1.015 (esquina com Rua Nova), Pedreira;

USF Carananduba. Avenida Cipriano Santos, Passagem Santa Maria, 01. Ponte do Cajueiro, Carananduba, Mosqueiro;

USF Eduardo Angelim. Conjunto Eduardo Angelim, Avenida Dezessete de Abril, s/n;

USF Fama. Rua Tucumaeira, s/n, Estrada do Fama, 72, Outeiro;

USF Fidélis. Rua Pantanal, s/n, bairro Fidélis, Outeiro;

USF Furo das Marinhas. Rodovia Augusto Meira Filho, s/n, bairro Furo das Marinhas;

USF Panorama XXI. Rua dos Comerciários, 108, entre rodovia Mário Covas e Rua Benjamin, Cabanagem;

USF Paraíso Verde. Avenida João Paulo II, s/n (próximo à área da Cosanpa), Curió-Utinga;

USF Parque Guajará. Avenida Augusto Montenegro, Rua Gouveia Silva, s/n, Parque Guajará;

USF Parque Verde. Rua da Yamada (próximo ao Emaús), Parque Verde;

USF Quinta dos Paricás. Residencial Quinta dos Paricás, Rua 12;

USF Radional II. Passagem Radional II, 58, Condor;

USF Souza. Avenida Almirante Barroso, Setrans. Souza;

USF Sucurijuquara. Estrada da Baía do Sol, s/n, bairro Sucurijuquara, Mosqueiro;

USF Tenoné II. Passagem Sexta Linha, s/n, Tenoné;

USF Terra Firme. Rua São Domingos, 414, Terra Firme;

Hospital do Exército: terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h (vacinas disponíveis: covid-19, Influenza e sarampo).

Hospital de Aeronáutica: terça e quinta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h (vacinas disponíveis: covid-19, Influenza e sarampo).

Hospital Naval: terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h (vacinas disponíveis: covid-19, Influenza e sarampo).

Universidades: Unama, Fibra e Unifamaz, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (vacinas disponíveis: covid-19, Influenza e sarampo).

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)