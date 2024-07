Cametá: descubra as belezas da cidade banhada pelo rio Tocantins

Para quem pretende aproveitar o último final de semana de julho, uma boa opção para os viajantes é o município de Cametá, região nordeste do Pará. Com sua rica cultura, povo acolhedor e com uma exuberante biodiversidade, a cidade banhada pelo Rio Tocantins oferece o que há de mais atrativo, seja por um passeio no centro histórico, com uma arquitetura da era colonial, até as diversas opções de praias e passeio pelas mais de 90 ilhas que compõem o município. Veja como aproveitar ao máximo as atrações que Cametá proporciona aos seus visitantes.

Cametá, nordeste paraense (Foto: Marco Santos/Agência Pará)

Como chegar em Cametá?

Barco: A viagem de barco é uma das formas mais tradicionais de chegar a Cametá. Os barcos saem do Terminal Hidroviário de Belém e a viagem dura cerca de 12 a 14 horas, dependendo das condições do rio.

Carro: É possível chegar a Cametá de carro via Alça Viária (PA-151) até o distrito de Carapajó, e depois atravessar de balsa em alguns trechos. A viagem de carro leva em torno de 6 a 7 horas.

O que fazer na cidade?

Centro histórico: é formado por um conjunto de edificações e espaços públicos cujas construções, em grande maioria datam do século XIX, com destaques para Catedral de Nossa Senhora das Mercês, na praça Joaquim Siqueira; a Capela de Bom Jesus dos Aflitos, a igreja de Parijós; a igreja de São Benedito, o Grupo Escolar D. Romualdo de Seixas, colégio Nossa Senhora Auxiliadora, antiga Casa de Câmara e Cadeia que atualmente funciona como sede da Prefeitura, residência de Maria Cordeiro de Castro, Palacete Azul, residência dos Moreira, residência Belfort Lisboa, casa dos Foinquinos, conjunto de casas à rua Rui Barbosa, residência dos Peres, construída, Pensão da Liberata, casa do Sr. Castro, entre outros.

Museu Histórico de Cametá: fundado em 1968, possui objetos do século XIX; a peça mais antiga de seu acervo sendo datada de 1750. Há no local uma tela sobre óleo de Constantino Pedro Chaves de Molla, de 1758.

Igreja de São João Batista: Uma das construções mais antigas da cidade, com arquitetura colonial, representando a herança histórica e religiosa da região.

Igreja São João Batista, em Cametá (Foto: Marco Santos/Agência Pará)

Visitar as Ilhas: Explore as várias ilhas e praias fluviais ao redor de Cametá, que oferecem paisagens naturais incríveis e são ótimas para banho e piqueniques.

Passeios de Barco: Faça passeios de barco pelo rio Tocantins para apreciar a paisagem e a vida ribeirinha.

Gastronomia: Experimentar pratos típicos da culinária paraense, como o peixe mapará, seja na caldeirada, frito ou assado. Aliado a uma bela tigela de açaí.

Ecoturismo: Aproveite as oportunidades de ecoturismo, como trilhas na floresta, observação de aves e visitas a comunidades ribeirinhas para conhecer a cultura local.

Cametá Foto: Marco Santos/Agência Pará Foto: Presbitério Pimentel Costa Foto: Presbitério Pimentel Costa Foto: Presbitério Pimentel Costa Foto: Presbitério Pimentel Costa Foto: Presbitério Pimentel Costa Foto: Presbitério Pimentel Costa Foto: Presbitério Pimentel Costa Foto: Presbitério Pimentel Costa Foto: Presbitério Pimentel Costa Foto: Presbitério Pimentel Costa

Praias

As praias de água doce apresentam sua exuberante biodiversidade e possuem preservação do entorno. São destaques as praias da Aldeia, de Cametá-Tapera e Guajará– e a do Roque, que é a mais conhecida por ter bares e restaurantes. Além dessas, há, ainda, as do Cujarió, do Curuçambaba, da Fazenda e a Pacajá. Os balneários Belos Prazeres e Cupijó são os mais recomendados para a pesca e lazer.

Aldeia

A Praia da Aldeia é uma das atrações turísticas mais conhecidas da região. Situada às margens do Rio Tocantins, essa praia fluvial se destaca por sua beleza natural e tranquilidade. É um local popular para os moradores e visitantes aproveitarem momentos de lazer, com suas águas calmas e areia fina, criando um ambiente perfeito para relaxar e desfrutar da natureza.

Praia da Aldeia, em Cametá (Foto: Prefeitura Municipal de Cametá)

Ela também é conhecida por eventos culturais e festas locais, especialmente durante o verão, quando a praia fica mais movimentada. Além disso, é comum encontrar barracas que vendem comidas típicas e bebidas, oferecendo uma experiência completa aos frequentadores.

Guajará

Essa é uma opção ideal para famílias com crianças, pois a Praia do Guajará destaca-se por sua ótima infraestrutura e paisagem pitoresca. Com áreas sombreadas por árvores e uma vasta área de areia, é um excelente local para piqueniques e jogos ao ar livre.

Praia do Guajará, em Cametá (Foto: Elielson Miranda/Redes Sociais)

Pacajá

Localizada na Vila de Pacajá, essa praia conta com suas águas escura, calma e fria, sendo uma boa pedida para banho, navegação, aventura e lazer. Em seu entorno, podem ser encontradas residências de moradores da comunidade.

Praia do Pacajá, em Cametá (Foto: Daniel Freitas/Redes Sociais)

Cametá-tapera

A praia ocupa a margem esquerda do rio Tocantins, com áreas de banho de aproximadamente 2 km. No trecho mais visitado é conhecida como Praia do Roque. No entorno podem ser encontrados bares e lanchonetes. Foi local da primeira sede do município. O acesso é feito por meio terrestre, distante cerca de 12 km do centro da cidade, seguindo pela BR-422, podendo ser utilizado transporte de táxi ou moto-táxi.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)