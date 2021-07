Bragança substitui guia turístico impresso por um digital

O município de Bragança agora tem um novo guia turístico digital. O conteúdo é disponibilizado via link ou QR Code. A proposta é facilitar a acessibilidade dos turistas, além de reduzir a circulação de papel na região. E assim, diminuir a poluição e o risco de contágio durante a pandemia. A iniciativa também será essencial para a propagação do turismo na região bragantina.

A criação do guia turístico digital foi baseado no último guia do município. Por ele, um novo levantamento foi realizado para fazer o mapeamento das rotas, pontos turísticos, serviços e estabelecimentos com potencial turístico. Por ser digital, a plataforma oferece a possibilidade de constante mudança, pois se um novo serviço ou estabelecimento for criado, a equipe técnica poderá fazer a atualização no site.

“O Guia foi desenvolvido por meio do Turismo Criativo - uma política de turismo que o município vem adotando - com a ideia de chegar a novas tecnologias. Por ser virtual, conseguimos levar o guia na palma da mão das pessoas através do celular ou tablet. Com a grande demanda tecnológica nós resolvemos inovar e criar essa plataforma”, ressalta Vinícius Oliveira, secretário de Cultura, Turismo e Desportos do município de Bragança.

O adesivo com o QR Code ficará disponibilizado em diversos pontos, como terminal rodoviário, pontos turísticos e outdoor. O link e QR Code também serão espalhados em outros municípios para atingir chegar a mais pessoas com potencial de viagem a Bragança.

Além disso, a ação disponibiliza displays com o QR Code para que o turista tenha acesso

em hotéis, bares e restaurantes. Ao clicar nas fotos, nomes dos estabelecimentos ou pontos turísticos, o viajante é direcionado para as páginas e endereços dos locais através das rotas traçadas no mapa.

“A criação do guia digital tem importância para o desenvolvimento do turismo do município, tendo em vista que nós temos esse potencial turístico. Nós conseguimos levar e propagar ainda mais as belezas naturais e os serviços que o município pode oferecer em termos de restaurantes, hotéis e casas de farinha. Com a propagação do turismo local, nós conseguimos agregar ainda mais valores aos serviços do município, fazendo com que tenhamos desenvolvimento tanto dos estabelecimentos quanto dos serviços, gerando assim, mais emprego e renda”, conclui Vinícius Oliveira.

Bruna Ribeiro, estagiária, com supervisão de Victor Furtado, coordenador do núcleo Atualidades