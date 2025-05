Bragança recebe Selo Ouro por avanços na alfabetização e modernização da educação

Em reconhecimento às políticas educacionais voltadas aos estudantes, o município de Bragança, no nordeste paraense, recebeu o Selo Ouro no Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. A premiação tem como objetivo reconhecer o trabalho das secretarias de educação, celebrando os avanços alcançados ao longo de 2024.

A cidade tem investido na ampliação e modernização da rede municipal de ensino, com a entrega de novas unidades escolares, reformas e ampliações. Como resultado, Bragança figurou entre os 23 municípios paraenses que alcançaram pontuação máxima no selo.

Atualmente, o município conta com 137 escolas municipais, sendo 126 ativas e em pleno funcionamento, e 17.368 estudantes matriculados na rede.

Novas escolas e estrutura modernizada

Entre as melhorias mais recentes estão as inaugurações da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Chapeuzinho Vermelho, Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) José Maria Monteiro Aires, EMEIF Alto Urumajó e EMEIF Manoel Rufino Sobrinho. As novas unidades foram equipadas com laboratórios de informática, salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), cantinhos da leitura, salas de reforço escolar, entre outros espaços — estruturas que também devem ser implementadas nas futuras escolas do município.

As ações de qualificação também envolvem oficinas, capacitações para professores e projetos pedagógicos, voltados ao fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem.

Investimento e foco na sustentabilidade

Com foco na melhoria contínua da educação, a gestão municipal destinou cerca de R$ 450 mil para reformas e construção de novas unidades escolares.

Em sintonia com os debates sobre a 30ª Conferência da ONU sobre Mudança do Clima (COP 30), a rede municipal também promove ações com foco na sustentabilidade e educação ambiental. Por meio de oficinas práticas, os alunos aprendem sobre preservação ambiental e como aplicar atitudes sustentáveis no dia a dia.

Formação de educadores e valorização profissional

O prefeito Mário Júnior destaca os investimentos em formação continuada dos educadores por meio do Ciclo Integrado de Formação (CIF). “A Secretaria de Educação realiza, ao longo do ano, os encontros do CIF — um momento de troca, acolhimento e aprendizado para gestores, professores e demais profissionais da rede. O objetivo é fortalecer o trabalho de quem faz a educação acontecer”, afirma.

Compromisso com a alfabetização

Para o gestor, essa estratégia integrada com o corpo docente é fundamental para a construção de uma escola mais humana, transformadora e de qualidade. Ele também ressalta a importância do Selo Ouro como um reconhecimento nacional.

“Bragança conquistou o Selo Ouro no Compromisso Nacional pela Criança Alfabetizada 2024, com pontuação máxima no cumprimento das condicionalidades do programa. Somos destaque nacional na educação. Esse reconhecimento é fruto do trabalho em rede entre gestão e comunidade escolar, valorizando nossos professores e fortalecendo políticas públicas que garantem alfabetização, inclusão e qualidade nas escolas bragantinas”, reforça o prefeito.