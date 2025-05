Tecnologia nas escolas públicas do Pará avança com programa Conecta Educação

O uso da tecnologia nas salas de aula da rede pública estadual do Pará vem ganhando espaço. Atualmente, as 975 escolas da rede estão conectadas à internet, segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Desse total, 655 unidades possuem laboratório de informática próprio. A expectativa é que a inclusão digital avance ainda mais com o programa Conecta Educação.

A iniciativa permite que qualquer sala de aula se transforme em um laboratório móvel, graças à distribuição de mais de 36 mil chromebooks, acompanhados de carrinhos que funcionam como estações de carregamento e transporte dos equipamentos. Além disso, professores e alunos da rede contam com treinamento, suporte técnico e acesso a ferramentas do Google Educacional, com contas institucionais e plataformas específicas de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, como a Plataforma Plural e o sistema de correção automática de redações, o Redação Nota Mil.

Na Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima, em Belém, o uso da tecnologia já mostra resultados concretos. A professora de língua portuguesa, Lorena Rodrigues, explica que, desde 2023, a Plataforma Plural tem sido uma aliada no processo de ensino. “A gente vive num mundo dinâmico e, por trabalhar com linguagem, precisamos lidar com todo tipo de linguagem, inclusive a digital. A plataforma oferece banco de questões, videoaulas e, principalmente, a correção detalhada de redações, o que tem sido essencial na preparação dos alunos para o Enem e o FAEB”, afirma.

Estudantes têm acesso a recursos tecnológicos que facilitam o desenvolvimento das habilidades de redação e outras disciplinas (Thiago Gomes / O Liberal)

Lorena destaca que, embora o uso de celulares tenha sido restringido nas escolas, o viés pedagógico se mantém com o uso dos laboratórios de informática e dos chromebooks disponibilizados pela Seduc. “O aluno que não tem acesso em casa não fica de fora. Fazemos questão de acompanhar, ensinar como acessar o e-mail institucional, a plataforma e utilizar os recursos disponíveis”, completa.

A professora Suane Freitas, também de língua portuguesa e redação, reforça que os resultados são expressivos. “Tivemos mais de 70 alunos treineiros com notas acima de 700 na redação. A plataforma é uma ferramenta excelente, que tem feito a diferença principalmente na preparação dos estudantes para os desafios externos”, ressalta.

Entre os alunos, os efeitos do uso da tecnologia são evidentes. A estudante do terceiro ano, Emily Caroline Gomes, de 17 anos, é um exemplo. “Antes eu não treinava muito. Comecei no ano passado, com o auxílio da professora Lorena. A plataforma me ajudou bastante. Fiz o Enem como treineira e consegui 920 na redação. Quero fazer Psicologia”, conta, orgulhosa.

O colega de turma, Diego Malaquias da Silva Martins, também de 17 anos, compartilha do mesmo entusiasmo. “A plataforma é muito completa, com materiais em PDF, videoaulas e, principalmente, a aba de redação, que foi essencial. Tirei também 920 na redação como treineiro, na minha primeira vez no Enem. Foi motivo de muito orgulho. Quero cursar Medicina”, revela.

Alunos da rede estadual utilizam a Plataforma Plural para aprimorar o aprendizado e a preparação para o Enem (Thiago Gomes / O Liberal)

O coordenador do Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica, professor Rafael da Luz, afirma que a Plataforma Plural já se tornou um marco na educação pública do Pará. “Ela permite que o professor acompanhe, em tempo real, o desempenho da turma, identificando quais habilidades precisam ser reforçadas. Isso qualifica muito o processo de ensino”, explica.

Atualmente, a plataforma é utilizada nas disciplinas de português e matemática, mas há planos para expandi-la para outras áreas. Ela atende prioritariamente alunos do terceiro e quinto anos do ensino fundamental, sétimo e nono anos, além do primeiro e terceiro anos do ensino médio.

Rafael da Luz, coordenador do Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica, destaca a importância da Plataforma Plural no acompanhamento do desempenho dos alunos (Thiago Gomes / O Liberal)

“A gente percebe claramente como essas ferramentas tecnológicas estão contribuindo para preparar nossos estudantes, não só para avaliações externas, mas para a vida acadêmica e profissional”, conclui Rafael.

O programa

O programa "Conecta Educação" foi lançado em fevereiro deste ano, em Belém. A iniciativa reforça a dedicação do Estado em fortalecer a educação pública, implementando diversas ações para modernizar e expandir o acesso a recursos tecnológicos e educacionais. Entre as iniciativas, destacam-se:

Kit Bora Estudar — Uma das grandes ações foi a distribuição dos “kits Bora Estudar”, que incluem antenas Starlink para garantir internet via satélite em todas as escolas estaduais de diversos municípios.

Prodep — No Programa 'Dinheiro na Escola Paraense' (Prodep), o subprograma Robótica permitiu que os gestores escolares adquirissem kits e outros equipamentos necessários para a implementação de projetos de robótica educacional, incentivando a inovação e a aprendizagem tecnológica nas escolas.

Centro de Inovação e Sustentabilidade — Em 2024, o estado entregou o Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), um espaço dedicado a promover práticas educacionais inovadoras, com ênfase na sustentabilidade e na cidadania digital.