Paragominas recebe 340 novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida

O ministro das Cidades Jader Filho assinou a contratação de 340 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) Rural, em Paragominas, no sudeste paraense, neste sábado (24). A cerimônia foi realizada na comunidade da onde funcionava a Companhia Agroflorestal e Industrial do Pará (Caip), uma das três beneficiadas com o novo investimento.

Além da comunidade Caip, que receberá 200 moradias, também foram contempladas a Aldeia Indígena Cajueiro, da etnia Tembé, com 90 unidades, e a Colônia Três Lagoas, com 50 moradias. O investimento total é de R$ 25,5 milhões.

Durante o evento, Jader Filho destacou a prioridade da habitação no governo federal e anunciou novidades: “Vamos abrir uma nova seleção do Minha Casa, Minha Vida Rural. O presidente Lula tem recomendado que avancemos ainda mais nessa modalidade. Estou muito feliz em estar aqui, realizando sonhos de tantas famílias e trazendo mais casas para Paragominas, para o Pará e para o Brasil.”

Jader Filho ainda reafirmou sua responsabilidade em destravar obras dos 144 municípios do estado. “O Pará era o estado que mais tinha obras travadas. Hoje não é mais. Estou aqui pessoalmente para me reunir com os prefeitos e discutir a resolução das obras. Não vamos parar”, declarou.

Famílias contempladas

Emocionada, Maria Gorete Mendes Diogo, mesmo sendo analfabeta, assinou o documento com sua digital e não escondeu o sorriso, ao conquistar o direito de ter sua própria casa. Já Abelina Coelho Soares agradeceu muito a Deus por tornar o sonho em realidade. “Quero agradecer primeiramente a Deus, mas também ao prefeito Sidney (Rosa, de Paragominas) e ao ministro Jader, que veio aqui fazer parte desse momento tão especial para a gente. É um sonho muito grande!”, afirmou.

As famílias contempladas vivem em moradias extremamente precárias, construídas com madeira, taipa ou lona, muitas com coberturas improvisadas de palha ou outros materiais.

Após a cerimônia de assinatura, a Câmara Municipal de Paragominas sediou a 4ª edição do #BotaPraAndar. Oito municípios, da Região do Capim, marcaram presença com seus prefeitos, vices e representantes para andar com obras travadas.

Compromiso

O prefeito de Paragominas, Sidney Rosa, ressaltou a importância da presença do ministro em visitar os municípios. “É muito bom ter o ministro das Cidades em Paragominas, reforçando o nosso compromisso com a população e nos ajudando a construir as casas de gente que tanto precisa”.

Por sua vez, a prefeita de Ulianópolis, Kelly Destro, ressaltou que os municípios precisam de boas equipes para o andamento dos projetos. “O Bota Pra Andar é algo de extrema importância para os municípios. Eu tenho muita sorte de ter uma equipe técnica que me ajuda muito, e junto com o Ministério das Cidades tudo tende a ficar melhor e a destravar. Esse é o objetivo”.