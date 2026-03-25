Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

BPA resgata 289 animais no Pará; PM alerta para aumento de silvestres no período chuvoso

De acordo com a Polícia Militar, o clima chuvoso, típico do chamado inverno amazônico, também propicia o aumento significativo nas demandas relacionadas ao aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas e residenciais

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra policiais militares do BPA segurando dois animais, sendo um deles uma cobra. (Foto: Divulgação | Ascom PMPA)

Em 2026, o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) resgatou 289 animais no Pará. Desse total, 260 foram só na Região Metropolitana de Belém. A maioria desses registros, conforme o balanço da Polícia Militar (PM), são ocorrências com ofídios, sendo um total de 56 ocorrências. De acordo com a PM, clima chuvoso, típico do chamado inverno amazônico, também propicia o aumento significativo nas demandas relacionadas ao aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas e residenciais. Por isso, a corporação alerta que a população precisa tomar cuidados nesses momentos.

Os acionamentos recebidos envolvem, em sua maioria, situações relacionadas ao aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas ou residenciais, que geralmente encontram-se feridos, debilitados ou em situação de risco, assim como ocorrências que indicam possíveis crimes ambientais, tais como captura ilegal, criação irregular de animais em cativeiro, maus-tratos e tráfico de fauna silvestre.

“O BPA atua por meio de equipes especializadas, devidamente capacitadas e equipadas, realizando o atendimento das ocorrências de forma técnica e segura, observando protocolos de contenção e transporte. Sempre que possível, os animais são devolvidos ao seu habitat natural ou encaminhados para atendimento veterinário, quando constatada a necessidade de cuidados específicos”, explica o tenente Fagner Batista, do BPA.

“Após o registro da ocorrência por meio do Centro Integrado de Operações (CIOP), a demanda é submetida à triagem operacional, sendo posteriormente direcionada à guarnição especializada mais próxima da área de atendimento”, explica o oficial.

A equipe técnica do Batalhão de Polícia Ambiental realiza o deslocamento até o local indicado, onde são adotados procedimentos operacionais padronizados, observando protocolos de segurança, técnicas adequadas de manejo e contenção da fauna silvestre, bem como medidas voltadas à preservação do bem-estar animal e à mitigação de riscos à integridade física da população.

Orientações

Ao avistar um animal silvestre, não se deve tentar capturá-lo, tocá-lo ou alimentá-lo, pois tais atitudes podem provocar reações defensivas, resultando em acidentes, além de causar estresse ao animal. Ressalta-se que muitos animais silvestres podem transmitir zoonoses, bem como apresentar comportamento imprevisível quando se sentem ameaçados.

O BPA orientou ainda a não matar, ferir ou perseguir o animal, tendo em vista que a fauna silvestre é protegida pela legislação ambiental brasileira, sendo a sua proteção um dever de todos. A intervenção inadequada pode agravar possíveis ferimentos do animal e comprometer sua reintegração ao habitat natural.

A conduta correta consiste em manter distância segura, evitar aglomerações e acionar imediatamente o serviço da unidade especializada por meio do telefone 190 – CIOP, solicitando o apoio do Batalhão.

Encaminhamentos

Após o resgate, todos os animais silvestres são submetidos a uma avaliação clínica inicial, com o objetivo de verificar seu estado de saúde e definir os procedimentos adequados para cada caso.

Indivíduos que apresentam debilidade, lesões ou quaisquer alterações fisiológicas são encaminhados a instituições parceiras especializadas em atendimento médico veterinário, tais como o Bosque Rodrigues Alves – Jardim Zoobotânico da Amazônia, o Museu Paraense Emílio Goeldi, o Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e o Centro Amazônico de Herpetologia, entre outros colaboradores técnicos.

“Os animais considerados clinicamente aptos, que não apresentam sinais de domesticação ou dependência antrópica, são destinados à soltura em seu habitat natural, seguindo critérios técnicos e legais”, reforçou o tenente Fagner.

As principais áreas utilizadas para esse fim são Unidades de Conservação, com destaque para o Parque Estadual do Utinga no município de Belém e o Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, localizado no município de Marituba. Esse procedimento visa garantir o bem-estar dos animais resgatados, bem como a manutenção do equilíbrio ecológico e a conservação da biodiversidade local.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

bpa

resgata

289 animais

pm

alerta para aumento

silvestres

período chuvoso
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CUIDADOS

BPA resgata 289 animais no Pará; PM alerta para aumento de silvestres no período chuvoso

De acordo com a Polícia Militar, o clima chuvoso, típico do chamado inverno amazônico, também propicia o aumento significativo nas demandas relacionadas ao aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas e residenciais

25.03.26 18h04

ENERGIA ELÉTRICA

Conta de luz no Pará terá novo sistema de identificação das unidades consumidoras a partir de abril

Segundo informou a Equatorial, a mudança será gradual e promete simplificar atendimento sem custo ao consumidor

25.03.26 16h52

POLÍCIA

Homem invade casa da ex-companheira, tenta matá-la, foge com o filho e vai preso no Pará

Mesmo após a intervenção de terceiros, o suspeito utilizou uma arma branca para desferir golpes contra a vítima, atingindo as regiões do tórax, braço e ombro

24.03.26 15h16

POLÍCIA

Homem é preso por manter relacionamento e engravidar adolescente com deficiência intelectual no Pará

A investigação teve início após duas servidoras de um posto de saúde do município de Marapanim comparecerem à unidade policial apresentando relatório médico informando que o investigado mantinha relação com a jovem de 14 anos

24.03.26 14h53

MAIS LIDAS EM PARÁ

PERDA

Juiz federal José Airton Portela morre aos 56 anos; corpo será levado a Santarém

Magistrado da 9ª Vara da Justiça Federal faleceu em São Paulo, onde fazia tratamento de saúde

24.03.26 15h31

RADIAÇÃO

Césio-137 no Pará? Entenda ligação com acidente de Goiânia que virou série da Netflix

Produção da Netflix reacende debate sobre tentativa de envio de material radioativo ao sul do Estado após tragédia de 1987

23.03.26 15h18

PROTESTO

Manifestação interdita BR-316 em Benevides e afeta trânsito na saída de Belém

O bloqueio ocorreu em um trecho na altura de Benfica, nesta terça-feira (24)

24.03.26 10h50

RELIGIÃO

Papa Leão XIV aceita renúncia de dom Carlos Verzeletti e nomeia novo dispo para Diocese de Castanhal

A informação foi divulgada nesta terça-feira (24) pela Nunciatura Apostólica no Brasil

24.03.26 9h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda